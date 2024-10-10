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الرئيس الامريكي يمدد الطوارىء بشأن سوريا لاستمرار تهديدات داعش

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 10 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ الوطنية وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد "غير العادي" للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية في سوريا.
وذكر البيت الابيض في بيان ان "الوضع في سوريا فيما يتصل بها يقوض الحملة الرامية إلى هزيمة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) يعرض المدنيين للخطر ويهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وذكر البيان ان الرئيس بايدن بعث اخطارا للكونغرس بان "تنظيم (داعش) لايزال يشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولهذا السبب يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر 2019 سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2024 لمدة عام واحد".
كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في اكتوبر 2019 حالة طوارئ وطنية وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وما يليها للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا.(النهاية)

ا م م / ه س ص



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