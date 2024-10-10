الرئيس الامريكي يمدد الطوارىء بشأن سوريا لاستمرار تهديدات داعش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 10 - 10 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ الوطنية وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد "غير العادي" للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية في سوريا.
وذكر البيت الابيض في بيان ان "الوضع في سوريا فيما يتصل بها يقوض الحملة الرامية إلى هزيمة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) يعرض المدنيين للخطر ويهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وذكر البيان ان الرئيس بايدن بعث اخطارا للكونغرس بان "تنظيم (داعش) لايزال يشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولهذا السبب يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 الصادر في 14 أكتوبر 2019 سارية المفعول بعد 14 أكتوبر 2024 لمدة عام واحد".
كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن في اكتوبر 2019 حالة طوارئ وطنية وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وما يليها للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا.(النهاية)
ا م م / ه س ص
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