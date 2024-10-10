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لجنة تحقيق الأمم المتحدة تؤكد وقوع جرائم حرب بأوامر مباشرة من وزراء بالاحتلال الإسرائيلي

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 10 - 10 (كونا) -- أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بأوامر مباشرة من مسؤولين ووزراء في سلطة الاحتلال.
وشدد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية الصادر من جنيف على ان سوء المعاملة الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين قد تم بأوامر مباشرة من وزير الاحتلال الإسرائيلي المسؤول عن نظام السجون إيتمار بن غفير وبتحريض من سلطة الاحتلال.
وفي هذا السياق طالبت رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي بمسائلة المسؤولين عن هذه لأفعال المروعة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين وتقديم التعويضات للضحايا مشيرة ان غياب المسائلة وقبول العنف المتزايد ضد الفلسطينيين قد ساهم في ان تصبح هذه الانتهاكات ممنهجة وذات طابع مؤسسي.
كما أشار التقرير الى ان السياسة الممنهجة لتدمير نظام الرعاية الصحية من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية في غزة كجزء من هجوم أوسع تدخل في اطار "الإبادة".
وخلص التقرير إلى إن الهجمات على المرافق الطبية في غزة خاصة تلك المخصصة لرعاية الأطفال وحديثي الولادة أدت إلى معاناة لا تحصى مؤكدا انتهاك سلطة الاحتلال حق الأطفال في الحياة وحرمتهم من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية كما "فرضت عمدا ظروفا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين وربما الشعب الفلسطيني كجماعة".
واتهمت اللجنة الفرقة 162 من جيش الاحتلال بالقتل العمد والقيام بجرائم حرب وذلك اثر التحقيق في مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات مع عائلتها وقصف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقتل اثنين من المسعفين الذين أرسلوا لإنقاذها.
كما اكد التقرير أن آلاف المعتقلين من الأطفال والبالغين داخل المعسكرات الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز بشكل تعسفي تعرضوا لإساءة واسعة النطاق ومنهجية وعنف جسدي ونفسي يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب وجريمة الحرب.
وأضاف التقرير العديد من المعتقلين أُجبروا على أداء أعمال مهينة وشاقة كنوع من العقاب أو الترهيب لانتزاع المعلومات.
وشدد أيضا من موت المعتقلين نتيجة للإساءة أو الإهمال يرقى إلى جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد أو القتل وانتهاكات الحق في الحياة.
وطالبت اللجنة حكومة الاحتلال على الامتثال لتوجيهات الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراض الفلسطينية ووقف الخطط والأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين وتقديم تعويضات للضحايا. (النهاية)

ا م خ / ه س ص



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