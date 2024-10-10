دابر هيربل تطلق حملة 'نداء الفضاء' في السعودية لتعزيز اهتمام الأجيال الجديدة بعلوم الفضاء

MENAFN - AETOSWire) أطلقت دابر هيربل، العلامة الرائدة في مجال العناية بالفم، حملة "نداء الفضاء" والتي تهدف إلى تحفيز فضول الأجيال الجديدة في السعودي من جيل ألفا حول استكشاف عالم الفضاء. وتأتي هذه الحملة بعد نجاحها الباهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتيح الفرصة أمام الشباب السعودي لاستكشاف آفاق علم الفلك والفضاء الشيقة.

تعتبر حملة "نداء الفضاء" مبادرة من دابر هيربل تهدف إلى توجيه اهتمام النشء نحو العلوم وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم الكبيرة. إلى جانب تركيبة المعجون الفريدة التي تعمل على مكافحة التهابات اللثة والأسنان وتسوسها، تسعى العلامة التجارية إلى تحفيز الجيل الجديد على وضع أهداف أكبر والسعي لتحقيقها.

تتضمن الحملة عروضاً جذابة تشمل منتجات معروضة بشكل مبتكر على شكل صواريخ فضائية ضمن المتاجر الكبرى مثل لولو والعثيم وبنده. كما تساهم هذه العروض المميزة في جذب انتباه النشء وإثارة شغفهم بمجال الفضاء.

وفي تعليق على هذه المبادرة، قال المتحدث باسم شركة دابر: "لطالما ارتبط اسم علامتنا التجارية بالقوة، ونحن نطمح إلى غرس روح الطموح لدى الأجيال الجديدة منذ الصغر. حيث تتيح هذه الحملة البسيطة والسهلة المشاركة للجميع، حيث يتطلب الأمر من الآباء زيارة منافذ البيع المخصصة ومسح رمز الاستجابة السريعة وتعبئة البيانات المطلوبة. سيتم الإعلان عن خمسة فائزين في نهاية الحملة، حيث ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف مركز الفضاء الأمريكي في فلوريدا. وتسعى هذه الحملة إلى إثارة الشغف باستكشاف الفضاء وتشجيع الأطفال على اكتساب المعرفة العلمية المتقدمة."

انطلقت حملة "نداء الفضاء" في 23 أغسطس الماضي وقد شهدت إقبالاً كبيراً، حيث تلقت أكثر من 2000 مشاركة من جميع أنحاء المملكة.

وأضاف المتحدث باسم شركة دابر: "يمثل الفضاء والنجوم رمزاً للطموحات التي لا حدود لها، ونحن نريد أن نغرس هذا الشغف بالمعرفة والطموح اللامحدود لدى الأجيال الجديدة. تهدف هذه الحملة إلى تقريب النشء من مجالات علوم الفضائية ونأمل أن تستمر في إلهامهم لتحقيق أحلامهم الكبيرة."

مع دابر هيربل، يمكن للصغار الآن الحصول على أسنان أقوى وطموحات أكبر!

نبذة عن شركة دابر العالمية

تُعدّ شركة دابر العالمية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دابر الهند، رائدةً في مجال منتجات العناية الشخصية الطبيعية. إذ تفخر دابر، ذات التاريخ العريق الذي يمتد لأكثر من 136 عاماً، بكونها الشركة الأكبر من نوعها على مستوى العالم. حيث تعمل على تحسين نوعية حياة أكثر من مليار شخص يومياً حول العالم من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة التي تشمل العناية بالشعر والفم وإزالة الشعر الزائد وتصفيف الشعر للرجال والاعتناء بالبشرة وتنظيفها. ومن بين علاماتنا التجارية الرائدة دابر أملا، وفاتيكا، ومعجون أسنان دابر هيربل، ودابر مِسوَاك ، وفيم، وديرموفيفا.

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