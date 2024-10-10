بدء عرض العمل الفني الجديد PAC-MAN Eats TOKYO

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--بهدف خلق أصول سياحية جديدة وتنشيط السياحة الليلية في طوكيو، تستخدم حكومة منطقة طوكيو الحضرية تقنية التصوير الإسقاطي على مدار العام مع الضوء والصوت لعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية على قماش مبنى حكومة منطقة طوكيو الحضرية الشهير رقم 1. حتى الآن، جاء ما يقرب من 350 ألف شخص لرؤية العرض.

بدأ عرض عمل سينمائي جديد بعنوان "PAC-MAN eats TOKYO" في 28 سبتمبر/أيلول، والذي يصور شخصية Pac-Man الشهيرة عالميًا والتي ستحتفل بعيدها الخامس والأربعين العام المقبل.

في اليوم الأول من العرض، ظهر Pac-Man نفسه في طوكيو متروبوليتان بلازا في جلسة تصوير حضرها العديد من الناس. زار السكان المحليون وكذلك السياح الأجانب هذا الحدث الشعبي الذي أظهر إثارة المحتوى الشعبي.

بدأ عرض "طوكيو الليل والضوء" في مبنى حكومة العاصمة طوكيو في فبراير/شباط من هذا العام، وتطور ليصبح معلمًا سياحيًا جديدًا يجذب ما يصل إلى 10 آلاف زائر يوميًا في الأيام المزدحمة. يرجى القدوم لرؤية "المكان السياحي الجديد الذي يلون ليلة طوكيو" والذي تم إنشاؤه بجودة فنية عالية وتكنولوجيا رائدة عالميًا ومحتوى مشهور.

*راجع الموقع الإلكتروني للحصول على جدول زمني مفصل:

ملخص العمل الفني وتسليط الضوء عليه

تظهر لوحة ألعاب على مبنى حكومة العاصمة طوكيو، ويتحرك Pac-Man ديناميكيًا في جميع أنحاء اللوحة يلتهم كل شيء في الأفق. تم إنشاء الموسيقى لهذا التعاون من قِبل صانع المسار Sasuke Haraguchi الذي لديه تقارب قوي للشعور المستقبلي لموسيقى لعبة Pac-Man. يرجى الاستمتاع بهذا التعاون بين Pac-Man وطوكيو والذي لا يمكن رؤيته إلا في مبنى حكومة العاصمة طوكيو.

تنشيط الترويج السياحي الليلي

وفقًا لمؤشر مدينة الطاقة العالمية لعام 2023 (معهد الإستراتيجيات الحضرية، بمؤسسة موري التذكارية)، تحتل طوكيو المرتبة الثالثة بشكل عام بعد لندن ونيويورك، ولكنها تحتل المرتبة رقم 30 للحياة الليلية. لذلك، من المهم تنشيط السياحة الليلية.

ويقدر حجم الاقتصاد الليلي لمشاهدة المعالم السياحية ليلاً في لندن ونيويورك بأكثر من 2 تريليون ين. يمكن أيضًا توقع هذا النوع من التأثير في طوكيو. قد يحمل تنشيط مشاهدة المعالم الليلية إمكانات كبيرة لتحسين القدرة التنافسية الدولية لطوكيو.

في هذا السياق، يجذب "العرض الضوئي"، الذي يتم إنشاؤه باستخدام مهارات فنية عالية وتكنولوجيا رائدة عالميًا، الانتباه كمورد سياحي ليلي جديد لطوكيو، وبالتالي اليابان.

بدأ العرض الضوئي "طوكيو الليل والضوء" في مبنى حكومة العاصمة طوكيو في 25 فبراير 2024، واستمتع به حوالي 350 ألف شخص بما في ذلك الزوار الأجانب (اعتبارًا من سبتمبر 2024).

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :