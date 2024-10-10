بدء عرض العمل الفني الجديد PAC-MAN Eats TOKYO

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--بهدف خلق أصول سياحية جديدة وتنشيط السياحة الليلية في طوكيو، تستخدم حكومة منطقة طوكيو الحضرية تقنية التصوير الإسقاطي على مدار العام مع الضوء والصوت لعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية على قماش مبنى حكومة منطقة طوكيو الحضرية الشهير رقم 1. حتى الآن، جاء ما يقرب من 350 ألف شخص لرؤية العرض.
بدأ عرض عمل سينمائي جديد بعنوان "PAC-MAN eats TOKYO" في 28 سبتمبر/أيلول، والذي يصور شخصية Pac-Man الشهيرة عالميًا والتي ستحتفل بعيدها الخامس والأربعين العام المقبل.
في اليوم الأول من العرض، ظهر Pac-Man نفسه في طوكيو متروبوليتان بلازا في جلسة تصوير حضرها العديد من الناس. زار السكان المحليون وكذلك السياح الأجانب هذا الحدث الشعبي الذي أظهر إثارة المحتوى الشعبي.
بدأ عرض "طوكيو الليل والضوء" في مبنى حكومة العاصمة طوكيو في فبراير/شباط من هذا العام، وتطور ليصبح معلمًا سياحيًا جديدًا يجذب ما يصل إلى 10 آلاف زائر يوميًا في الأيام المزدحمة. يرجى القدوم لرؤية "المكان السياحي الجديد الذي يلون ليلة طوكيو" والذي تم إنشاؤه بجودة فنية عالية وتكنولوجيا رائدة عالميًا ومحتوى مشهور.
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ملخص العمل الفني وتسليط الضوء عليه
تظهر لوحة ألعاب على مبنى حكومة العاصمة طوكيو، ويتحرك Pac-Man ديناميكيًا في جميع أنحاء اللوحة يلتهم كل شيء في الأفق. تم إنشاء الموسيقى لهذا التعاون من قِبل صانع المسار Sasuke Haraguchi الذي لديه تقارب قوي للشعور المستقبلي لموسيقى لعبة Pac-Man. يرجى الاستمتاع بهذا التعاون بين Pac-Man وطوكيو والذي لا يمكن رؤيته إلا في مبنى حكومة العاصمة طوكيو.
تنشيط الترويج السياحي الليلي
وفقًا لمؤشر مدينة الطاقة العالمية لعام 2023 (معهد الإستراتيجيات الحضرية، بمؤسسة موري التذكارية)، تحتل طوكيو المرتبة الثالثة بشكل عام بعد لندن ونيويورك، ولكنها تحتل المرتبة رقم 30 للحياة الليلية. لذلك، من المهم تنشيط السياحة الليلية.
ويقدر حجم الاقتصاد الليلي لمشاهدة المعالم السياحية ليلاً في لندن ونيويورك بأكثر من 2 تريليون ين. يمكن أيضًا توقع هذا النوع من التأثير في طوكيو. قد يحمل تنشيط مشاهدة المعالم الليلية إمكانات كبيرة لتحسين القدرة التنافسية الدولية لطوكيو.
في هذا السياق، يجذب "العرض الضوئي"، الذي يتم إنشاؤه باستخدام مهارات فنية عالية وتكنولوجيا رائدة عالميًا، الانتباه كمورد سياحي ليلي جديد لطوكيو، وبالتالي اليابان.
بدأ العرض الضوئي "طوكيو الليل والضوء" في مبنى حكومة العاصمة طوكيو في 25 فبراير 2024، واستمتع به حوالي 350 ألف شخص بما في ذلك الزوار الأجانب (اعتبارًا من سبتمبر 2024).
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