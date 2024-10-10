مصمّم إماراتي ينقل الحضور إلى حديقة مُزهرة خلال Moscow Fashion Week

يُقام حالياً أسبوع الموضة في موسكو (Moscow Week)، وهو أكبر حدث لعرض الأزياء في أوروبا الشرقية وآسيا، على بعد خطوات من قصر الكرملين، ويستمر من 4 إلى 9 أكتوبر. ويمثل المصمم أنجيلو إستيرا ANGELO ESTERA، الذي عرضه الحاضرين إلى حديقة مذهلة أشبه بالجنة، دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر.

وتتميز مجموعة Elysian Blooms، المستوحاة من جمال نبتة الأليسيوم (Elysium) المزهرة، بزخارف نباتية وأقمشة مهوّاة ولوحة ألوان نابضة بالحياة تدعو الجمهور إلى حديقة ملونة. كما تتميز فساتين السهرة الرائعة بتصاميم هندسية جريئة وحرفية استثنائية وتفاصيل دقيقة. وقال أنجيلو إستيرا ANGELO ESTERA، القوة الخلّاقة للعلامة التجارية، في هذا السياق: "تعدّ المشاركة في أسبوع الموضة في روسيا فرصة مهمة للغاية، إذ تتيح لنا استعراض علامتنا التجارية وتقديمها إلى سوق مصممي الأزياء الفاخرة في روسيا".

وتنضم إلى العلامة التجارية ANGELO ESTERA على منصة العرض العلامة التجارية الكوستاريكية EVE VALVERDE، التي ستعرض المجموعة المخصصة للأزياء المستدامة والحرف اليدوية، وهي مستوحاة من النباتات المورقة في كوستاريكا، حيث تم تصنيع كل قطعة بدقة من مواد طبيعية مثل القطن العضوي والكتان، ما يسلط الضوء على التزام العلامة التجارية بالاستدامة والأصالة.

هذا ولا يزال الاهتمام بـMoscow Fashion Week آخذاً في الازدياد، مع تقدّم أكثر من 1,100 مصمم من مختلف البلدان للمشاركة في هذا الموسم، معظمهم من روسيا. ومن بين العلامات التجارية الروسية الجديرة بالذكر العلامة التجارية INNIKI، التي استلهمت تصاميمها من ثقافة ياكوتيا، وهي منطقة تقع في أقصى شرقي روسيا. وفي الوقت نفسه، تعيد العلامة التجارية KOSS تصور المرأة العصرية من خلال إبداعاتها المبتكرة.

تجدر الإشارة إلى أن أسبوع الموضة في روسيا يقام بالتزامن مع قمة BRICS+ Fashion Summit التي تُعقد في موسكو بحضور ممثلين عن أكثر من 100 دولة. ومن بين الحضور شيرين الرفاعي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لأسبوع الموضة في الأردن؛ وسوزان ثابت، عضو مجلس الإدارة المؤسس وأمين عام المجلس المصري للأزياء والتصميم (EFDC). وخلال انعقاد قمة BRICS+ Fashion Summit، اتفق قادة أكثر من 50 دولة على تأسيس اتحاد BRICS International Fashion Federation (BRICS IFF)، ما يمثل تطوراً كبيراً في اقتصاد الموضة الناشئ.

وقد عزز هذا الموسم مكانة موسكو باعتبارها عاصمة الموضة الخامسة، حيث شكلت نقطة التقاء نابضة بالحياة للعاملين في مجال صناعة الموضة في جميع أنحاء العالم. وخلال قمة BRICS+ Fashion Summit، تبادل الخبراء الأفكار حول إنشاء العلامات التجارية وناقشوا القضايا الملحة التي تواجه صناعة الأزياء، بما في ذلك تكامل الذكاء الاصطناعي والاستدامة. وطوال أيام Moscow Fashion Week ، أُتيحت للمصممين الفرصة لعرض أعمالهم على جمهور عالمي، واستكشاف أسواق جديدة، وتقييم آفاق التعاون المحتملة.