مصمّم إماراتي ينقل الحضور إلى حديقة مُزهرة خلال Moscow Fashion Week

(MENAFN
- AETOSWire)
يُقام حالياً أسبوع الموضة في موسكو (Moscow fashion Week)، وهو أكبر حدث لعرض الأزياء في أوروبا الشرقية وآسيا، على بعد خطوات من قصر الكرملين، ويستمر من 4 إلى 9 أكتوبر. ويمثل المصمم أنجيلو إستيرا ANGELO ESTERA، الذي نقل عرضه الحاضرين إلى حديقة مذهلة أشبه بالجنة، دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر.
وتتميز مجموعة Elysian Blooms، المستوحاة من جمال نبتة الأليسيوم (Elysium) المزهرة، بزخارف نباتية وأقمشة مهوّاة ولوحة ألوان نابضة بالحياة تدعو الجمهور إلى حديقة ملونة. كما تتميز فساتين السهرة الرائعة بتصاميم هندسية جريئة وحرفية استثنائية وتفاصيل دقيقة. وقال أنجيلو إستيرا ANGELO ESTERA، القوة الخلّاقة للعلامة التجارية، في هذا السياق: "تعدّ المشاركة في أسبوع الموضة في روسيا فرصة مهمة للغاية، إذ تتيح لنا استعراض علامتنا التجارية وتقديمها إلى سوق مصممي الأزياء الفاخرة في روسيا".
وتنضم إلى العلامة التجارية ANGELO ESTERA على منصة العرض العلامة التجارية الكوستاريكية EVE VALVERDE، التي ستعرض المجموعة المخصصة للأزياء المستدامة والحرف اليدوية، وهي مستوحاة من النباتات المورقة في كوستاريكا، حيث تم تصنيع كل قطعة بدقة من مواد طبيعية مثل القطن العضوي والكتان، ما يسلط الضوء على التزام العلامة التجارية بالاستدامة والأصالة.
هذا ولا يزال الاهتمام بـMoscow Fashion Week آخذاً في الازدياد، مع تقدّم أكثر من 1,100 مصمم من مختلف البلدان للمشاركة في هذا الموسم، معظمهم من روسيا. ومن بين العلامات التجارية الروسية الجديرة بالذكر العلامة التجارية INNIKI، التي استلهمت تصاميمها من ثقافة ياكوتيا، وهي منطقة تقع في أقصى شرقي روسيا. وفي الوقت نفسه، تعيد العلامة التجارية KOSS تصور المرأة العصرية من خلال إبداعاتها المبتكرة.
تجدر الإشارة إلى أن أسبوع الموضة في روسيا يقام بالتزامن مع قمة BRICS+ Fashion Summit التي تُعقد في موسكو بحضور ممثلين عن أكثر من 100 دولة. ومن بين الحضور شيرين الرفاعي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لأسبوع الموضة في الأردن؛ وسوزان ثابت، عضو مجلس الإدارة المؤسس وأمين عام المجلس المصري للأزياء والتصميم (EFDC). وخلال انعقاد قمة BRICS+ Fashion Summit، اتفق قادة أكثر من 50 دولة على تأسيس اتحاد BRICS International Fashion Federation (BRICS IFF)، ما يمثل تطوراً كبيراً في اقتصاد الموضة الناشئ.
وقد عزز هذا الموسم مكانة موسكو باعتبارها عاصمة الموضة الخامسة، حيث شكلت نقطة التقاء نابضة بالحياة للعاملين في مجال صناعة الموضة في جميع أنحاء العالم. وخلال قمة BRICS+ Fashion Summit، تبادل الخبراء الأفكار حول إنشاء العلامات التجارية وناقشوا القضايا الملحة التي تواجه صناعة الأزياء، بما في ذلك تكامل الذكاء الاصطناعي والاستدامة. وطوال أيام Moscow Fashion Week ، أُتيحت للمصممين الفرصة لعرض أعمالهم على جمهور عالمي، واستكشاف أسواق جديدة، وتقييم آفاق التعاون المحتملة.
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