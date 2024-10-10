Thursday, 10 October 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمانة جدة تبدأ إزالة مخالفات السكراب بالخمرة على مساحة 3.5 مليون م2

10/10/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت أمانة محافظة جدة اليوم، في إزالة التعديات لنشاط الخردة (السكراب) العشوائي في منطقة المستودعات جنوب جدة، على أرض الأمانة المقدرة مساحتها الإجمالية بنحو 3.5 مليون متر مربع، في خطوة تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث والحرائق، والمخالفات المسببة للتشوه البصري.
وأوضحت الأمانة أن لجنة المستودعات استكملت الدراسات الفنية لأعمال التطوير والتنظيم لمنطقة المستودعات، والتي أظهرت نتائجها وجود تعديات ومخالفات عديدة بمواقع السكراب، مبينة أنه جرى التنسيق بين وكالة البلديات الفرعية، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وبمشاركة الجهات الأمنية، حيث باشرت الفرق الميدانية جهود الإزالة، بعد اكتمال التجهيزات وتوريد المعدات وتهيئة المقرات للأعمال الميدانية.
وشددت أمانة جدة على مواصلة جهودها في رصد مخالفات الأنشطة العشوائية والحد من مصادر التلوث والحرائق ومسببات التشوه البصري، مؤكدة حرصها على ضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية، والتخفيف من الآثار السلبية للممارسات المخالفة في نشاط السكراب، والذي سيرفع من مستوى التنظيم ويحسن من جودة الحياة.

MENAFN10102024000089011017ID1108767660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث