مشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعقار بالسعودية في المعرض العالمي للعقارات والاستثمار EXPO REA بـ ميونخ

(MENAFN
- Al Watan)
شارك الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار، ورئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في السعودية الأستاذ/ عبد الله الحربي، في أعمال المعرض الدولي للعقارات والاستثمار expo
REA ، بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا والذي يعد منصة عالمية تضم نخبة من خبراء وصناع القطاع العقاري، من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى والنقاشاتحول الحلول المبتكرة والذكية لمواجهة تحديات العقار عالميا.
وتأتي مشاركة الأستاذ عبد الله الحربي في هذا الحدث العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2024م، انطلاقا من الجهود التي يبذلها المسؤولون في منتدى مستقبل العقار، والاتحاد الدولي للعقار- فرع المملكة- للتواصل مع القيادات العقارية في مختلف أنحاء العالم واستقطابهم للمشاركة في الفعاليات العقارية المختلفة التي تقام في المملكة العربية السعودية، بصورة عامة، وبصورة خاصة فعاليات منتدى مستقبل العقار الذي ستنعقد نسخته الرابعة في شهر يناير 2025 في مدينة الرياض.
وتعليقا على المشاركة، أكد الأستاذ عبد الله الحربي أن المعرض الدولي للعقارات والاستثمار EXPO REA الذي انعقد خلال شهر اكتوبر الجاري، يعد أحد أهم وأبرز المعارض الدولية التي تختص بصناعة العقارات، فهو منصة مثالية لتبادل الآراء البناءة والمستقبلية لجميع أصحاب المصلحة في صناعة العقارات، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح الحربي، أن المعرض مثل فرصة ثمينة للالتقاء بالخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى، وطرح التجارب العقارية، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا وتقنيات العقارات، كما مثل فرصة لتعزيز التعاون واستقطاب أفضل الممارسات لتعزيز صناعة العقار في المملكة، كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم اقتصاد الوطن.
وأشار الأستاذ عبد الله الحربي إلى توجيه الدعوة لعدد من مسؤولي الكيانات والشركات العقارية والاستشارية، وذلك للمشاركة في القمة العالمية للبروبتك " The Global Proptech Summit ، التي ستنعقد بالرياض خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2024، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والتي ستشهد مشاركة واسعة لنحو أكثر من 100متحدث ، وكذلك مشاركة 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، علاوة على توجيه الدعوة لعدد من الجهات ذات العلاقة للمشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار التي ستنطلق في يناير 2025، وقد رحب كافة ممن وُجهت لهم الدعوة بالمشاركة في الحدثين المقامين في الرياض.
الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للعقارات والاستثمار EXPO REA، يصنف ضمن أبرز معارض العقارات والاستثمار عالميا، والذي يحظى بمشاركة صنّاع العقارات من جميع أنحاء العالم، وهو منصة للنقاش البناءة في قطاع العقار، ويتضمن المعرض، في كافة نسخه، العديد من الفعاليات والنشاطات والمواضيع التي تناقش أبرز الاتجاهات والابتكارات والتطورات في الاستثمار العقاري وأسواق التمويل والتي تعمل جميعها على تشكيل مستقبل صناعة العقارات، ومنتجاته.
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