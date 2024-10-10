مشاركة رئيس الاتحاد الدولي للعقار بالسعودية في المعرض العالمي للعقارات والاستثمار EXPO REA بـ ميونخ

MENAFN - Al Watan) شارك الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار، ورئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في السعودية الأستاذ/ عبد الله الحربي، في أعمال المعرض الدولي للعقارات والاستثمار REA ، بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا والذي يعد منصة عالمية تضم نخبة من خبراء وصناع القطاع العقاري، من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى والنقاشاتحول الحلول المبتكرة والذكية لمواجهة تحديات العقار عالميا.

وتأتي مشاركة الأستاذ عبد الله الحربي في هذا الحدث العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2024م، انطلاقا من الجهود التي يبذلها المسؤولون في منتدى مستقبل العقار، والاتحاد الدولي للعقار- فرع المملكة- للتواصل مع القيادات العقارية في مختلف أنحاء العالم واستقطابهم للمشاركة في الفعاليات العقارية المختلفة التي تقام في المملكة العربية السعودية، بصورة عامة، وبصورة خاصة فعاليات منتدى مستقبل العقار الذي ستنعقد نسخته الرابعة في شهر يناير 2025 في مدينة الرياض.

وتعليقا على المشاركة، أكد الأستاذ عبد الله الحربي أن المعرض الدولي للعقارات والاستثمار EXPO REA الذي انعقد خلال شهر اكتوبر الجاري، يعد أحد أهم وأبرز المعارض الدولية التي تختص بصناعة العقارات، فهو منصة مثالية لتبادل الآراء البناءة والمستقبلية لجميع أصحاب المصلحة في صناعة العقارات، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح الحربي، أن المعرض مثل فرصة ثمينة للالتقاء بالخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى، وطرح التجارب العقارية، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا وتقنيات العقارات، كما مثل فرصة لتعزيز التعاون واستقطاب أفضل الممارسات لتعزيز صناعة العقار في المملكة، كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم اقتصاد الوطن.

وأشار الأستاذ عبد الله الحربي إلى توجيه الدعوة لعدد من مسؤولي الكيانات والشركات العقارية والاستشارية، وذلك للمشاركة في القمة العالمية للبروبتك " The Global Proptech Summit ، التي ستنعقد بالرياض خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2024، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والتي ستشهد مشاركة واسعة لنحو أكثر من 100متحدث ، وكذلك مشاركة 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، علاوة على توجيه الدعوة لعدد من الجهات ذات العلاقة للمشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار التي ستنطلق في يناير 2025، وقد رحب كافة ممن وُجهت لهم الدعوة بالمشاركة في الحدثين المقامين في الرياض.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للعقارات والاستثمار EXPO REA، يصنف ضمن أبرز معارض العقارات والاستثمار عالميا، والذي يحظى بمشاركة صنّاع العقارات من جميع أنحاء العالم، وهو منصة للنقاش البناءة في قطاع العقار، ويتضمن المعرض، في كافة نسخه، العديد من الفعاليات والنشاطات والمواضيع التي تناقش أبرز الاتجاهات والابتكارات والتطورات في الاستثمار العقاري وأسواق التمويل والتي تعمل جميعها على تشكيل مستقبل صناعة العقارات، ومنتجاته.