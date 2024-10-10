وزير الاستثمار يبحث ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلي حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص، وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد .
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعا اليوم، لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية .
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وأشار الخطيب إلي أن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم؛ وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين ،لافتا إلي أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات .
واستعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و7 أيام في الأسبوع، مع العمل علي إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني .
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767655
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