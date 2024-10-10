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وزير الاستثمار يبحث ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات

10/10/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلي حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص، وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعا اليوم، لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية .

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وأشار الخطيب إلي أن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم؛ وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين ،لافتا إلي أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات .

واستعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و7 أيام في الأسبوع، مع العمل علي إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني .

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108767655

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