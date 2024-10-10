مكاسب النفط تتجاوز 1.5% وبرنت يقترب من 78 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، في ظل ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع وصول إعصار“ميلتون” إلى ولاية فلوريدا، واستمرار متابعة التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.60% أو 1.24 دولار إلى 77.82 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وصعدت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.80% أو 1.36 دولار إلى 74.60 دولار للبرميل.

وأدى إعصار“ميلتون”، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح الخميس، إلى زيادة الطلب على البنزين، حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود في الولاية، وفقًا لوكالة“رويترز”.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا من استمرار الصراع في الشرق الأوسط، حيث وعد وزير الدفاع الإسرائيلي“يوآف جالانت” بأن الضربة ضد إيران ستكون“قاتلة ودقيقة ومفاجئة”.

وفي حين أظهرت بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة زيادة بمقدار 5.8 خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، وهي أكبر من التوقعات البالغة مليوني برميل، فإنها تقل بكثير عن تقديرات معهد البترول الأمريكي التي بلغت 11 مليون برميل.

وفي مذكرة صدرت بالأمس، رفع بنك“مورجان ستانلي” توقعاته لسعر برميل خام“برنت” خلال الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 5 دولارات إلى 80 دولارًا، معللاً ذلك بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

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