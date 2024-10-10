بنك التنمية الجديد يعتزم تمويل المشروعات في دول بريكس بالعملات المحلية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت رئيسة بنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة“بريكس“، ديلما روسيف، اعتزام البنك بدء تقديم التمويل لاستثمارات القطاع الخاص في الدول أعضاء مجموعة“بريكس” بالعملات المحلية.
وقالت روسيف -حسبما نقل“تلفزيون بريكس”- إن البنك سيركز على ثلاثة مجالات رئيسية في السنوات القادمة وهي التنمية المستدامة والتكنولوجيا، وتوسيع أنشطة البنك في الجنوب العالمي، إلى جانب السعي بشكل متزايد لتمويل القطاع الخاص بالعملات المحلية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تطوير البنى التحتية في جميع المجالات مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة وخاصة في مكافحة آثار تغير المناخ عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وشبكات النقل وغيرها.
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وأنشئ بنك التنمية الجديد من قبل الدول الأعضاء في مجموعة“بريكس” على أساس اتفاقية بين الحكومات وقعت في القمة السادسة للمجموعة في البرازيل عام 2014، وذلك بهدف دعم المشاريع بالدول الأعضاء في المجموعة والدول النامية.
يشار إلى أن مجموعة“بريكس” تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767651
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