بنك التنمية الجديد يعتزم تمويل المشروعات في دول بريكس بالعملات المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رئيسة بنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة“بريكس“، ديلما روسيف، اعتزام البنك بدء تقديم التمويل لاستثمارات القطاع الخاص في الدول أعضاء مجموعة“بريكس” بالعملات المحلية.

وقالت روسيف -حسبما نقل“تلفزيون بريكس”- إن البنك سيركز على ثلاثة مجالات رئيسية في السنوات القادمة وهي التنمية المستدامة والتكنولوجيا، وتوسيع أنشطة البنك في الجنوب العالمي، إلى جانب السعي بشكل متزايد لتمويل القطاع الخاص بالعملات المحلية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تطوير البنى التحتية في جميع المجالات مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة وخاصة في مكافحة آثار تغير المناخ عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وشبكات النقل وغيرها.

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وأنشئ بنك التنمية الجديد من قبل الدول الأعضاء في مجموعة“بريكس” على أساس اتفاقية بين الحكومات وقعت في القمة السادسة للمجموعة في البرازيل عام 2014، وذلك بهدف دعم المشاريع بالدول الأعضاء في المجموعة والدول النامية.

يشار إلى أن مجموعة“بريكس” تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

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