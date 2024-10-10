Thursday, 10 October 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم - جريدة البورصة

10/10/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة توقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى نفط

انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعدما أغلقت بالأمس عند مستويات قياسية، حيث يقيم المستثمرون بيانات التضخم وسوق العمل والتي تؤثر بشكل مباشر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.25% أو 100 نقطة إلى 42411 نقطة، بعدما أغلق عند مستوى قياسي الأربعاء.

فيما هبط مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% أو 20 نقطة إلى 5772 نقطة، بعدما أغلق بالأمس عند مستوى قياسي، وتراجع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.40% أو 73 نقطة إلى 18217 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، وعلى أساس سنوي بنسبة 2.4%، ويقارن ذلك بتوقعات أشارت إلى 0.1% و2.3% على التوالي.

على جانب آخر، ارتفع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة بطالة بمقدار 33 ألف طلب إلى 258 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس 2023.

وفقًا لأداة“فيد ووتش”، ترى الأسواق احتمالًا بنسبة 88% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في نوفمبر، واحتمالًا بنسبة 12% لتثبيتها، ولا تتوقع على الإطلاق خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس.

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108767647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث