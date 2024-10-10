انخفاض الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتوقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى

انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعدما أغلقت بالأمس عند مستويات قياسية، حيث يقيم المستثمرون بيانات التضخم وسوق العمل والتي تؤثر بشكل مباشر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.25% أو 100 نقطة إلى 42411 نقطة، بعدما أغلق عند مستوى قياسي الأربعاء.

فيما هبط مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% أو 20 نقطة إلى 5772 نقطة، بعدما أغلق بالأمس عند مستوى قياسي، وتراجع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.40% أو 73 نقطة إلى 18217 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، وعلى أساس سنوي بنسبة 2.4%، ويقارن ذلك بتوقعات أشارت إلى 0.1% و2.3% على التوالي.

على جانب آخر، ارتفع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة بطالة بمقدار 33 ألف طلب إلى 258 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس 2023.

وفقًا لأداة“فيد ووتش”، ترى الأسواق احتمالًا بنسبة 88% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في نوفمبر، واحتمالًا بنسبة 12% لتثبيتها، ولا تتوقع على الإطلاق خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس.

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