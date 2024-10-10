انخفاض الأسهم الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم - جريدة البورصة

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انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعدما أغلقت بالأمس عند مستويات قياسية، حيث يقيم المستثمرون بيانات التضخم وسوق العمل والتي تؤثر بشكل مباشر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.25% أو 100 نقطة إلى 42411 نقطة، بعدما أغلق عند مستوى قياسي الأربعاء.
فيما هبط مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.35% أو 20 نقطة إلى 5772 نقطة، بعدما أغلق بالأمس عند مستوى قياسي، وتراجع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.40% أو 73 نقطة إلى 18217 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، وعلى أساس سنوي بنسبة 2.4%، ويقارن ذلك بتوقعات أشارت إلى 0.1% و2.3% على التوالي.
على جانب آخر، ارتفع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة بطالة بمقدار 33 ألف طلب إلى 258 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس 2023.
وفقًا لأداة“فيد ووتش”، ترى الأسواق احتمالًا بنسبة 88% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في نوفمبر، واحتمالًا بنسبة 12% لتثبيتها، ولا تتوقع على الإطلاق خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767647
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