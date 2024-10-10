ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 82 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، وهو ما يتجاوز التوقعات بزيادتها 73 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.629 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 3.5% أو نحو 124 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 5.1% أو نحو 176 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.453 تريليون قدم مكعبة.

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