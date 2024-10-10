ابدأ لتنمية المشروعات توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“ابدأ” لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة التمويل المصرفى بعائد مميز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة التى تدعمها مبادرة“ابدأ”، وتشجيع ودعم الاستثمار فى مشروعات دعم وتوطين المنتج المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية.

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كما يهدف البروتوكول لدراسة الفرص الاستثمارية لإيجاد حلول استراتيجية متنوعة تمويلية وغير تمويلية وتبادل المعرفة والخبرات فى مجال التعليم الفنى والتقنى وبحث فرص تطوير مزيد من مدارس التعليم الفنى.

قالت الدكتورة أمانى عيد الرئيس التنفيذى لشركة“ابدأ”، إن البروتوكول يعزز جهود دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى كما يساهم فى توفير الدعم الفنى واللوجستى لهذه المشروعات لضمان نجاحها.

وقال محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التزام البنك الأهلى بدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار فى القطاع الصناعى وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالى لتسهيل الحصول على الدعم المالى المطلوب فى إطار تكاملى ضمن مفهوم سلاسل القيمة التى تقدمها مبادرة“ابدأ”.