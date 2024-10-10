ابدأ لتنمية المشروعات توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة“ابدأ” لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى.
ويهدف البروتوكول إلى إتاحة التمويل المصرفى بعائد مميز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة التى تدعمها مبادرة“ابدأ”، وتشجيع ودعم الاستثمار فى مشروعات دعم وتوطين المنتج المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلى للأسواق الخارجية.
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كما يهدف البروتوكول لدراسة الفرص الاستثمارية لإيجاد حلول استراتيجية متنوعة تمويلية وغير تمويلية وتبادل المعرفة والخبرات فى مجال التعليم الفنى والتقنى وبحث فرص تطوير مزيد من مدارس التعليم الفنى.
قالت الدكتورة أمانى عيد الرئيس التنفيذى لشركة“ابدأ”، إن البروتوكول يعزز جهود دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى كما يساهم فى توفير الدعم الفنى واللوجستى لهذه المشروعات لضمان نجاحها.
وقال محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التزام البنك الأهلى بدعم الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار فى القطاع الصناعى وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالى لتسهيل الحصول على الدعم المالى المطلوب فى إطار تكاملى ضمن مفهوم سلاسل القيمة التى تقدمها مبادرة“ابدأ”.
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