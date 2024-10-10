بدء التشغيل التجريبى للمتحف المصرى الكبير الأربعاء المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبى الجزئى للمتحف المصرى الكبير اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 16 أكتوبر 2024، ليبدأ أول تشغيل تجريبى للقاعة الرئيسية بالمتحف، والتشغيل التدريجى لبعض أجزاء المتحف، تمهيداً للافتتاح الرسمى الكبير لهذا المشروع الذى اكتمل بالفعل.
وأضاف مدبولى، خلال جولته التفقدية بمحافظة الأقصر اليوم، أن زيارته لمحافظة الأقصر اليوم تُعد أول زيارة للحكومة بعد إعادة تشكيلها لمحافظة من محافظات الوجه القبلى، لافتا إلى حرصه على التركيز فى بداية الزيارة على ما يخص قطاعى الصحة والتعليم، حيث تم زيارة الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة فى مستهل الجولة، والتأكيد على دور الجامعة الحيوى والمهم فى تخريج العديد من النماذج الناجحة من الشباب المصري، وذلك وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، وكذا الارتباط بشكل كبير بمتطلبات سوق العمل الحالية.
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وأوضح أن الجولة شملت أيضاً زيارة مدرستين الأولى ثانوى عام بنات، والثانية مدرسة ابتدائية، مؤكداً أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة سير وانتظام العملية التعليمية، والحرص على الاستماع إلى آراء الطلاب والطالبات، وكذا المعلمين فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة، التى بدأ تطبيقها منذ بداية العام الدراسى الحالى، موضحاً أن الانطباع العام لهذه المنظومة ايجابى بشكل كبير.
وأشار إلى زيارته للمجمع الطبى الدولى بالأقصر، هذا الصرح الطبى الكبير، لافتا إلى حجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه فى قطاع الصحة، وذلك فى ظل دخول محافظة الاقصر فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبالتالى تقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين فى إطار هذه المنظومة، قائلا:“نشاهد لأول مرة إجراء العمليات الخاصة بزرع النخاع، وكذا معالجة أمراض السرطان، وإجراء عمليات متقدمة جدا، فى محافظة الاقصر، كان أبناؤنا وأهالينا من المحافظة يضطرون للانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على مثل هذه الخدمات”.
وفيما يتعلق بالأقصر كمحافظة سياحية، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه الشديد على زيار البر الغربى وتفقد ما تم من أعمال لتطوير الكورنيش، حيث كان البر الشرقى قد تم تطويره، لكن بالنسبة للبر الغربى فمحافظ الأقصر يقوم بجهود كبيرة فى هذا الشأن، وهناك أعمال تطوير ملموسة تتم بالفعل، كما كانت هناك فرصة لتفقد أعمال ترميم معبد“هابو”، حيث وجهت المسئولين فى المجلس الأعلى للآثار، خلال زيارتى الأخيرة لهذا المعبد منذ عامين، ببدء ترميمه وإظهار ملامح الجمال به، وبالفعل لمسنا اليوم أثناء الزيارة حجم الأعمال الكبير الذى يتم والذى يقوم به شباب مصريون من الجنسين، يقومون أيضا بترميم معبد إسنا. المصدر:
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