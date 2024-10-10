بدء التشغيل التجريبى للمتحف المصرى الكبير الأربعاء المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبى الجزئى للمتحف المصرى الكبير اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 16 أكتوبر 2024، ليبدأ أول تشغيل تجريبى للقاعة الرئيسية بالمتحف، والتشغيل التدريجى لبعض أجزاء المتحف، تمهيداً للافتتاح الرسمى الكبير لهذا المشروع الذى اكتمل بالفعل.

وأضاف مدبولى، خلال جولته التفقدية بمحافظة الأقصر اليوم، أن زيارته لمحافظة الأقصر اليوم تُعد أول زيارة للحكومة بعد إعادة تشكيلها لمحافظة من محافظات الوجه القبلى، لافتا إلى حرصه على التركيز فى بداية الزيارة على ما يخص قطاعى الصحة والتعليم، حيث تم زيارة الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة الجديدة فى مستهل الجولة، والتأكيد على دور الجامعة الحيوى والمهم فى تخريج العديد من النماذج الناجحة من الشباب المصري، وذلك وفقا لأحدث النظم التكنولوجية، وكذا الارتباط بشكل كبير بمتطلبات سوق العمل الحالية.

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وأوضح أن الجولة شملت أيضاً زيارة مدرستين الأولى ثانوى عام بنات، والثانية مدرسة ابتدائية، مؤكداً أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة سير وانتظام العملية التعليمية، والحرص على الاستماع إلى آراء الطلاب والطالبات، وكذا المعلمين فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة، التى بدأ تطبيقها منذ بداية العام الدراسى الحالى، موضحاً أن الانطباع العام لهذه المنظومة ايجابى بشكل كبير.

وأشار إلى زيارته للمجمع الطبى الدولى بالأقصر، هذا الصرح الطبى الكبير، لافتا إلى حجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه فى قطاع الصحة، وذلك فى ظل دخول محافظة الاقصر فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبالتالى تقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين فى إطار هذه المنظومة، قائلا:“نشاهد لأول مرة إجراء العمليات الخاصة بزرع النخاع، وكذا معالجة أمراض السرطان، وإجراء عمليات متقدمة جدا، فى محافظة الاقصر، كان أبناؤنا وأهالينا من المحافظة يضطرون للانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على مثل هذه الخدمات”.

وفيما يتعلق بالأقصر كمحافظة سياحية، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه الشديد على زيار البر الغربى وتفقد ما تم من أعمال لتطوير الكورنيش، حيث كان البر الشرقى قد تم تطويره، لكن بالنسبة للبر الغربى فمحافظ الأقصر يقوم بجهود كبيرة فى هذا الشأن، وهناك أعمال تطوير ملموسة تتم بالفعل، كما كانت هناك فرصة لتفقد أعمال ترميم معبد“هابو”، حيث وجهت المسئولين فى المجلس الأعلى للآثار، خلال زيارتى الأخيرة لهذا المعبد منذ عامين، ببدء ترميمه وإظهار ملامح الجمال به، وبالفعل لمسنا اليوم أثناء الزيارة حجم الأعمال الكبير الذى يتم والذى يقوم به شباب مصريون من الجنسين، يقومون أيضا بترميم معبد إسنا. المصدر: