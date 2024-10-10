توقعات صعودية لتجارة السلع العالمية فى 2024 - جريدة البورصة

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من المتوقع أن تحقق التجارة العالمية للسلع ارتفاعًا بنسبة 2.7% في عام 2024، وهو تعديل صعودي من التقدير السابق لمنظمة التجارة العالمية البالغ 2.6%، لكنها عدَلت هبوطيًا نمو حجم التجارة العالمية للسلع عام 2025 إلى 3% من 3.3%.
وفي تقرير أكتوبر 2024 لـ”توقعات وإحصاءات التجارة العالمية”، أفاد خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية أن تجارة السلع العالمية تحولت إلى الارتفاع خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 2.3% على أساس سنوي.
وقالت المديرة العامة“نجوزي أوكونجو إيويالا” الخميس:“نتوقع انتعاشًا في التجارة العالمية، لكننا نظل يقظين بشأن المخاطر السلبية المستمرة، وخاصة التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن”.
وتظهر المراجعة الصعودية لتوقعات أبريل، نمو الصادرات السلعية في آسيا بنسبة 7.4% هذا العام (من +3.4%)، مع انخفاض بنسبة 1.4% في صادرات أوروبا (من +1.7%) بسبب قطاعي السيارات والمواد الكيميائية، وهبوط وارداتها -خاصة الآلات- بنسبة 2.3%.
ومن المتوقع تحقيق دول منطقة الشرق الأوسط ثاني أقوى معدل نمو للصادرات السلعية هذا العام عند 4.7% (من +3.5%)، مع تربعها في صدارة الواردات بمعدل نمو سنوي متوقع قدره 9% (من +1.2%).
يأتي تعافي التجارة العالمية للسلع في أعقاب انخفاض بنسبة 1.1% في عام 2023 بضغط من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وتتوقع المنظمة استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 2.7% خلال عامي 2024 و2025.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767642
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