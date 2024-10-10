توقعات صعودية لتجارة السلع العالمية فى 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتوقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى

من المتوقع أن تحقق التجارة العالمية للسلع ارتفاعًا بنسبة 2.7% في عام 2024، وهو تعديل صعودي من التقدير السابق لمنظمة التجارة العالمية البالغ 2.6%، لكنها عدَلت هبوطيًا نمو حجم التجارة العالمية للسلع عام 2025 إلى 3% من 3.3%.

وفي تقرير أكتوبر 2024 لـ”توقعات وإحصاءات التجارة العالمية”، أفاد خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية أن تجارة السلع العالمية تحولت إلى الارتفاع خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 2.3% على أساس سنوي.

وقالت المديرة العامة“نجوزي أوكونجو إيويالا” الخميس:“نتوقع انتعاشًا في التجارة العالمية، لكننا نظل يقظين بشأن المخاطر السلبية المستمرة، وخاصة التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن”.

وتظهر المراجعة الصعودية لتوقعات أبريل، نمو الصادرات السلعية في آسيا بنسبة 7.4% هذا العام (من +3.4%)، مع انخفاض بنسبة 1.4% في صادرات أوروبا (من +1.7%) بسبب قطاعي السيارات والمواد الكيميائية، وهبوط وارداتها -خاصة الآلات- بنسبة 2.3%.

ومن المتوقع تحقيق دول منطقة الشرق الأوسط ثاني أقوى معدل نمو للصادرات السلعية هذا العام عند 4.7% (من +3.5%)، مع تربعها في صدارة الواردات بمعدل نمو سنوي متوقع قدره 9% (من +1.2%).

يأتي تعافي التجارة العالمية للسلع في أعقاب انخفاض بنسبة 1.1% في عام 2023 بضغط من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وتتوقع المنظمة استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 2.7% خلال عامي 2024 و2025.

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