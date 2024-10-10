انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب صدور محضر المركزى الأوروبى - جريدة البورصة

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، مع استيعاب الأسواق فحوى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنتهي في 12 سبتمبر، عقب توقع الحكومة الألمانية أول ركود لمدة عامين على التوالي منذ عقدين من الزمن.
وعند نهاية تداولات الخميس، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” الأوروبي بنسبة 0.2% عند 519.1 نقطة، مع خسائر قطاعات التكنولوجيا والمرافق والسيارات.
وفي حين استقر“فوتسي” البريطاني عند 8237 نقطة، انخفض“داكس” الألماني 0.25% أو 44 نقطة ليغلق عند 19210 نقاط، وتراجع“كاك” الفرنسي 0.25% عند 7541 نقطة.
وأظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي، تأييد جميع الأعضاء تقليص درجة تقييد السياسة النقدية من خلال خفض ثانٍ لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وارتفاع المخاطر التي تهدد النمو.
يأتي هذا عقب خفض الحكومة الألمانية توقعاتها لأكبر اقتصاد في أوروبا، عقب سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال خلال النصف الأول من العام، قائلة إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024، قبل أن يبدأ التعافي في عام 2025.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767641
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