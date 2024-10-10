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انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب صدور محضر المركزى الأوروبى - جريدة البورصة

10/10/2024 2:34:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة توقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى نفط

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، مع استيعاب الأسواق فحوى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنتهي في 12 سبتمبر، عقب توقع الحكومة الألمانية أول ركود لمدة عامين على التوالي منذ عقدين من الزمن.

وعند نهاية تداولات الخميس، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” الأوروبي بنسبة 0.2% عند 519.1 نقطة، مع خسائر قطاعات التكنولوجيا والمرافق والسيارات.

وفي حين استقر“فوتسي” البريطاني عند 8237 نقطة، انخفض“داكس” الألماني 0.25% أو 44 نقطة ليغلق عند 19210 نقاط، وتراجع“كاك” الفرنسي 0.25% عند 7541 نقطة.

وأظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي، تأييد جميع الأعضاء تقليص درجة تقييد السياسة النقدية من خلال خفض ثانٍ لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وارتفاع المخاطر التي تهدد النمو.

يأتي هذا عقب خفض الحكومة الألمانية توقعاتها لأكبر اقتصاد في أوروبا، عقب سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال خلال النصف الأول من العام، قائلة إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024، قبل أن يبدأ التعافي في عام 2025.

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108767641

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