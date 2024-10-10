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الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى نفط - جريدة البورصة

10/10/2024 2:34:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة توقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق عقب صدور محضر المركزى الأوروبى

أعلنت شركة“تشاينا إنرجي إنفستمنت” هذا الأسبوع، مشروعًا ضخمًا لتزويد مصنعي البتروكيماويات بالمواد الخام، والمساعدة في استغلال فائض محتمل من الوقود الأحفوري.

وقالت أكبر شركة للفحم في الصين والمملوكة للدولة إنها ستنفق 170 مليار يوان (24 مليار دولار) لبناء مصنع متكامل في المنطقة الشمالية الغربية من“شينجيانج” لتحويل الفحم إلى منتجات نفطية، على أن تبدأ المرحلة الأولى العمل في عام 2027.

ومن المرجح أن تكون المنشأة الجديدة قادرة على إنتاج 4 ملايين طن من المنتجات النفطية سنويًا، واستخدامها في إنتاج مواد مثل البوليستر، بعدما ارتفعت قدرة الصين على تحويل الفحم إلى نفط خلال 4 سنوات بنسبة 24%، لتبلغ 11 مليون طن في عام 2023.

على الرغم من تطويرها السريع للطاقة النظيفة، تظل الصين أكبر منتج للفحم في العالم، وتستمر في دفع الإنتاج إلى مستويات قياسية، حيث بلغ 4.7 مليار طن العام الماضي.

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108767640

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