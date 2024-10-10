الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى نفط - جريدة البورصة

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أعلنت شركة“تشاينا إنرجي إنفستمنت” هذا الأسبوع، مشروعًا ضخمًا لتزويد مصنعي البتروكيماويات بالمواد الخام، والمساعدة في استغلال فائض محتمل من الوقود الأحفوري.
وقالت أكبر شركة للفحم في الصين والمملوكة للدولة إنها ستنفق 170 مليار يوان (24 مليار دولار) لبناء مصنع متكامل في المنطقة الشمالية الغربية من“شينجيانج” لتحويل الفحم إلى منتجات نفطية، على أن تبدأ المرحلة الأولى العمل في عام 2027.
ومن المرجح أن تكون المنشأة الجديدة قادرة على إنتاج 4 ملايين طن من المنتجات النفطية سنويًا، واستخدامها في إنتاج مواد مثل البوليستر، بعدما ارتفعت قدرة الصين على تحويل الفحم إلى نفط خلال 4 سنوات بنسبة 24%، لتبلغ 11 مليون طن في عام 2023.
على الرغم من تطويرها السريع للطاقة النظيفة، تظل الصين أكبر منتج للفحم في العالم، وتستمر في دفع الإنتاج إلى مستويات قياسية، حيث بلغ 4.7 مليار طن العام الماضي.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767640
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