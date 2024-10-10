ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا بأكبر وتيرة أسبوعية منذ أبريل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“سوديك” تفتتح مشروع EDNC التجارى فى“القاهرة الجديدة” كراسة شروط وعقد موحد لمقاولات المشروعات الحكومية 75.6 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء“الإسكان الاجتماعى”

ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، والمنتهي في العاشر من أكتوبر، مسجلة أكبر وتيرة زيادة منذ الفترة المنتهية في 18 أبريل (+0.22).

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 6.32% خلال الأسبوع الجاري من 6.12% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.57% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:“بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في سبتمبر، سجلت تكاليف الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا أكبر زيادة لمدة أسبوع واحد منذ أبريل”.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، ارتفاع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري ليتجاوز متوسط 4 أسابيع البالغ 6.15%، لكنه يعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.84%.

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