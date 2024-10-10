ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا بأكبر وتيرة أسبوعية منذ أبريل - جريدة البورصة

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، والمنتهي في العاشر من أكتوبر، مسجلة أكبر وتيرة زيادة منذ الفترة المنتهية في 18 أبريل (+0.22).
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 6.32% خلال الأسبوع الجاري من 6.12% في الأسبوع السابق، ومقارنة بـ 7.57% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:“بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في سبتمبر، سجلت تكاليف الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا أكبر زيادة لمدة أسبوع واحد منذ أبريل”.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، ارتفاع سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري ليتجاوز متوسط 4 أسابيع البالغ 6.15%، لكنه يعتبر أقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.84%.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767638
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