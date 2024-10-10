توقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يسود قلق شديد بين عمال المناجم في زيمبابوي تخوفا من انخفاض أرباح عمليات التعدين بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وتوقعات قاتمة للبلاتين والليثيوم عالميا في عام 2025.

وكانت زيمبابوي، أكبر لليثيوم في إفريقيا، قد منحت عمال المناجم مهلة حتى مارس الماضي لتقديم خططهم لإنتاج الليثيوم المستخدم في البطاريات محليًا، ولكن في تطور الأحداث الأخير، قررت الحكومة استخدام المرونة في المفاوضات.

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وقد أدى الإفراط في إنتاج الليثيوم في الصين وانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية إلى انخفاض سعر المعدن بأكثر من 80% خلال العام الماضي، حيث تأثرت الشركات بشدة بانخفاض أسعار الليثيوم.

وأوقفت كبرى الشركات في السوق، مثل شركة كاتل الصينية، الإنتاج في العديد من المناجم، في حين بدأت شركة ألبمارل، أكبر منتج لليثيوم في العالم، جولة ثانية من مبادرات خفض التكاليف وتسريح العمال في وقت مبكر من هذا.

كما أدى الوضع الاقتصادي الصعب في دولة زيمبابوي الواقعة في الجنوب الإفريقي إلى تداعيات عديدة، ومن بينها ارتفاع تكلفة تشغيل الأعمال التجارية، بالإضافة إلى أن عملة البلاد غير المستقرة تؤرق قطاع التعدين، وفق تقرير منصة بيزنيس انسايدر.

ولفت التقرير إلى أنه عندما تكون هناك تحديات اقتصادية، تصبح تكلفة إنشاء أو إدارة الأعمال معقدة، وهذا هو الحال مع قطاع التعدين في زيمبابوي.

وكشف تقرير بعنوان“غرفة مناجم زيمبابوي” أن مجموعة من العوامل المحلية والدولية من المتوقع أن تُضعف دخل التعدين.

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة الإنتاج في القطاع بنسبة 8% في المتوسط خلال السنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع عمال المناجم أن يزيد الطلب على الطاقة من 600 ميجاواط يوميًا هذا العام إلى 800 ميجاواط في عام 2025.

وفي سبتمبر الماضي خفضت زيمبابوي قيمة عملتها المدعومة بالذهب بنسبة 44% أمام سعر صرف الدولار السائد.

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