مطاردة فضائية.. ثقب أسود يدمر نجما ويلاحق آخر

MENAFN - Khaberni) خبرني - وفقا لاكتشاف رائد قام به فريق من علماء الفلك، وتم الإعلان عنه في دورية "نيتشر"، دمر ثقب أسود هائل نجما واحدا، ويستخدم الآن بقايا حطامه للاصطدام مرارا بنجم آخر قريب.

وساعد هذا الحدث الكوني الاستثنائي، الذي تم رصده باستخدام مرصد "تشاندرا" للأشعة السينية التابع لوكالة "ناسا"، وتلسكوب هابل الفضائي، ومرصد سويفت، وأدوات قوية أخرى، في حل لغزين طويلي الأمد حول الثقوب السوداء.

وفي عام 2019، شهد علماء الفلك الدمار العنيف لنجم اقترب كثيرا من ثقب أسود هائل، ومزقت جاذبية الثقب الأسود النجم، مما أدى إلى تشتت بقاياه في قرص يدور حول الثقب الأسود، مثل "مقبرة نجمية"، وبمرور الوقت، تمدد هذا الحطام إلى الخارج، واصطدم في النهاية بنجم آخر أو ثقب أسود أصغر كان يدور على مسافة آمنة.

وشرح الباحث الرئيسي الدكتور مات نيكول من جامعة كوينز بلفاست هذه الظاهرة بعبارات بسيطة: "تخيل غواصة تقفز مرارا وتكرارا في حمام سباحة وتخلق دفقة في كل مرة تدخل فيها الماء، وفي هذه الحالة، يكون النجم مثل الغواصة، وقرص الحطام هو المسبح، و في كل مرة يصطدم فيها النجم بالقرص، فإنه يخلق دفقة هائلة من الغاز والأشعة السينية التي يمكننا اكتشافها باستخدام التلسكوبات".

وتم التقاط هذه الانفجارات بالأشعة السينية، والتي تحدث كل 48 ساعة تقريبا، بواسطة مرصد تشاندرا التابع لوكالة ناسا، مما يوفر أول دليل واضح على الاصطدامات المتكررة بين النجم المداري وقرص الحطام.

ولسنوات عديدة، لاحظ علماء الفلك ظاهرتين محيرتين بالقرب من الثقوب السوداء، وانفجارات ضوئية منفردة ساطعة من النجوم التي يتم تدميرها - والمعروفة باسم "أحداث الاضطراب المدية"، وانفجارات الأشعة السينية المتكررة من مصادر غير معروفة في مراكز المجرات، والتي يطلق عليها "الانفجارات شبه الدورية"، وظلت الصلة بين هذه الأحداث غير واضحة، لكن هذا الاكتشاف الأخير ربط بينهما أخيرا.

ويقول المؤلف المشارك الدكتور ديراج باشام من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "لقد حللنا بشكل أساسي لغزين كونيين بحدث واحد، والآن، نفهم أنه بعد تدمير نجم، يمكن للحطام الناتج عن هذا الحدث أن يصطدم بنجم آخر، مما يؤدي إلى حدوث هذه الانفجارات المتكررة".

ولا يلقي هذا الاكتشاف الضوء على سلوك الثقوب السوداء فحسب، بل يفتح أيضا آفاقا جديدة للأبحاث المستقبلية.

وأصبح علماء الفلك الآن مجهزين بشكل أفضل للبحث عن المزيد من الانفجارات شبه الدورية المرتبطة بأحداث الاضطراب المدّي، مما يوفر رؤى حول الأجسام التي تدور بالقرب من الثقوب السوداء الهائلة.