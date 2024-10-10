كندي يدخل موسوعة غينيس بسبب الصلصة الحارة - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أضاف يوتيوبر كندي رقماً قياسياً جديداً إلى سلسلة أرقامه السابقة التي حققها بتناول البهارات والصلصات الحارة، حيث التهم 1.12 كلغ من صلصة الـ"سريراتشا" في 3 دقائق فقط.
وثّق الموقع الإلكتروني لموسوعة
غينيس
للأرقام القياسية، بمقطع فيديو مدته 4 دقائق و51 ثانية، نجاح محاولة الكندي مايك جاك، التي جرت في المقر الرئيسي لموسوعة غينيس في لندن.
وعند منحه الشهادة، أعلنت ممثلة غينيس، جولييت داوسون، أنّ محاولة مايك الجديدة كانت من بين أكثر الأحداث المثيرة التي شهدتها لتحطيم الأرقام القياسية.
وأوضحت أنّه تجاوز رقمه السابق بتناول الصلصات الحارة بثلاثة أضعاف، بعدما كان الرقم السابق 300 غرام، من خلال شرب زجاجة الصلصة الحارة خلال 8.56 ثوانٍ العام الماضي.
في فبراير (شباط) 2021، نجح مايك جاك بتناول 3 رؤوس فلفل أحمر حار، من فصيلة "كارولينا ريبر"، خلال 9.72 ثانية مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً.
وبحسب موقع "يو بي آي"،
حطم مايك جاك، الحائز على عدة ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الأكل والشرب السريع، الرقم القياسي لأكثر صلصة حارة يتم تناولها في 3 دقائق، في نفس اليوم الذي حطم فيه الرقم القياسي لأسرع وقت لشرب عصير من ماركة "كابري صن"، مستخدماً القشة الورقية، في مقر موسوعة غينيس للأرقام القياسية في لندن.
** تجربة ناجحة
استعد مايك لمحاولته عن طريق إفراغ زجاجتين من صلصة سريراتشا الحارة جداً، في وعاء، فيما جلست إلى جواره مدربّته وزوجته جيمي لتشجيعه.
في حديث بعد إنجاز المهمة، وقبل استلام شهادة الرقم القياسي، أعرب مايك عن دهشته للكمية الكبيرة التي تناولها من الصلصة، معرباً عن شعوره بالإرهاق بسبب النكهات الحارة.
ومازح قائلاً بأن الكثيرين يسألونه عن احتراق أمعائه بعد القيام بالتحديات، لكنه نفى الأمر، واعتبره طفرة جينية وقوة خارقة.
وكشف أن هوسه بالأشياء الحارة بدأ عندما كان في الكلية، فبعد البحث عن صلصات أكثر سخونة، وجد نفسه في نهاية المطاف يستخدم التوابل المصنوعة من الفلفل الحار حول العالم بنفس الطريقة التي يستخدم بها أي شخص الكاتشب.
MENAFN10102024000151011027ID1108766621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.