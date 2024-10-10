كندي يدخل موسوعة غينيس بسبب الصلصة الحارة - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - أضاف يوتيوبر كندي رقماً قياسياً جديداً إلى سلسلة أرقامه السابقة التي حققها بتناول البهارات والصلصات الحارة، حيث التهم 1.12 كلغ من صلصة الـ"سريراتشا" في 3 دقائق فقط.

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غينيس

للأرقام القياسية، بمقطع فيديو مدته 4 دقائق و51 ثانية، نجاح محاولة الكندي مايك جاك، التي جرت في المقر الرئيسي لموسوعة غينيس في لندن.

وعند منحه الشهادة، أعلنت ممثلة غينيس، جولييت داوسون، أنّ محاولة مايك الجديدة كانت من بين أكثر الأحداث المثيرة التي شهدتها لتحطيم الأرقام القياسية.

وأوضحت أنّه تجاوز رقمه السابق بتناول الصلصات الحارة بثلاثة أضعاف، بعدما كان الرقم السابق 300 غرام، من خلال شرب زجاجة الصلصة الحارة خلال 8.56 ثوانٍ العام الماضي.

في فبراير (شباط) 2021، نجح مايك جاك بتناول 3 رؤوس فلفل أحمر حار، من فصيلة "كارولينا ريبر"، خلال 9.72 ثانية مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً.

وبحسب موقع "يو بي آي"،

حطم مايك جاك، الحائز على عدة ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الأكل والشرب السريع، الرقم القياسي لأكثر صلصة حارة يتم تناولها في 3 دقائق، في نفس اليوم الذي حطم فيه الرقم القياسي لأسرع وقت لشرب عصير من ماركة "كابري صن"، مستخدماً القشة الورقية، في مقر موسوعة غينيس للأرقام القياسية في لندن.





** تجربة ناجحة

استعد مايك لمحاولته عن طريق إفراغ زجاجتين من صلصة سريراتشا الحارة جداً، في وعاء، فيما جلست إلى جواره مدربّته وزوجته جيمي لتشجيعه.

في حديث بعد إنجاز المهمة، وقبل استلام شهادة الرقم القياسي، أعرب مايك عن دهشته للكمية الكبيرة التي تناولها من الصلصة، معرباً عن شعوره بالإرهاق بسبب النكهات الحارة.

ومازح قائلاً بأن الكثيرين يسألونه عن احتراق أمعائه بعد القيام بالتحديات، لكنه نفى الأمر، واعتبره طفرة جينية وقوة خارقة.

وكشف أن هوسه بالأشياء الحارة بدأ عندما كان في الكلية، فبعد البحث عن صلصات أكثر سخونة، وجد نفسه في نهاية المطاف يستخدم التوابل المصنوعة من الفلفل الحار حول العالم بنفس الطريقة التي يستخدم بها أي شخص الكاتشب.