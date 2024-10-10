مجموعة ميداكس العالمية توظف أعدادًا كبيرة من العاملين الصحيين الجدد في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Shamalcomms) تعمل شركة ميداكس للرعاية الصحية، إحدى أكبر مجموعات توظيف الرعاية الصحية في العالم، لتلبية الحاجة المتزايدة في المملكة العربية
السعودية إلى العاملين الصحيين الدوليين، وفي أعقاب سلسلة من فعاليات التوظيف الناجحة للغاية التي أقيمت مؤخرًا في لندن، فمن المقرر أن يبدأ مئات الأطباء الاستشاريين والممرضات أدوارًا جديدة قريبًا في المستشفيات في مختلف أنحاء الرياض وجدة والطائف.
تخطط شركة ميداكس لإقامة المزيد من فعاليات التوظيف في مواقع متعددة في جميع أنحاء أوروبا وأستراليا، وتقول إنها تتوقع تحقيق هدفها المتمثل في توظيف 1000 موظف جديد في عام 2025.
ووفقًا لأحدث تقييم أجرته شركة كوليرز إنترناشيونال، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى 175 ألف متخصص طبي إضافي بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان المتزايدين. ويشمل هذا الرقم 69 ألف طبيب إضافي و64 ألف ممرض إضافي، حيث تتطلب سياسات التوطين أن يشغل مواطنون سعوديون 60% من الوظائف الشاغرة.
تتمتع شركة ميداكس بسجل حافل في مشاريع التوظيف الضخمة، حيث تقوم المجموعة بتوظيف ما يقرب من 8 آلاف عامل رعاية صحية دولي سنويًا في مواقع عالمية بما في ذلك الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا.
لقد قامت فرق ميداكس الناطقة باللغة العربية والمتمركزة في دبي ولندن بتوظيف موظفين جدد في منطقة الخليج العربي لسنوات عديدة الآن، ولكن المجموعة لم تبدأ إلا مؤخرًا في العمل على مشاريع توظيف ضخمة للمملكة العربية السعودية، وبينما تمثل هذه المهمة تحدياً طموحاً، فإن خبرة ميداكس في المنطقة مكنتهم من تحقيق تقدم سريع بشكل استثنائي، حيث تعكس هذه المبادرة التزامهم التام بتلبية الطلب المتزايد على
المواهب في المملكة، مما يضع ميداكس كلاعب رئيسي في سوق التوظيف.
وبهذه المناسبة قالت ريبيكا واتسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميداكس العالمية: "نحن فخورون للغاية بامتلاكنا القدرة العالمية والخبرة المحلية اللازمة لدعم التحول في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وتماشياً مع رؤية 2030، تعمل المملكة على إحداث ثورة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وجودتها وستحتاج إلى آلاف العمال المهرة لتحقيق أهدافها الصحية الوطنية".
حصلت شركة ميداكس مؤخرًا على عروض عمل لأطباء استشاريين في مختلف التخصصات وقامت ببناء قاعدة قوية تضم أكثر من 500 ممرضة وطبيب ومتخصصين في الرعاية الصحية مؤهلين وخاضعين للتقييم المسبق، وجاهزين للمقابلات في فعاليات التوظيف القادمة في كلٍ من: لندن ودبلن وألمانيا وفرنسا والسويد وسيدني.
وأضافت واتسون قائلة: "سأكون متواجدة في مؤتمر الصحة العالمية، في زيارتي الثالثة إلى المملكة العربية السعودية هذا العام، حيث سألتقي بمزيد من مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة لمناقشة كيفية دعم احتياجات القوى العاملة المتزايدة بسرعة".
وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم عمليات ميداكس للرعاية الصحية في الشرق الأوسط ثلاث مرات، وقد جاء جزء كبير من هذا النمو من التوظيف بكميات كبيرة لمجموعات الرعاية الصحية الكبرى في الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافة فعاليات المقابلات الشخصية في المملكة المتحدة وغيرها من المناطق الرئيسية المصدرة.
سيتواجد فريق ميداكس في معرض الصحة العالمي في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024. (جناح الرعاية الصحية ABHI UK، القاعة 1، الجناح C).
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