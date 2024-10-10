تزايد الاستعانة بمصادر خارجية تزامناً مع استمرار قطاع الضيافة في دولة الإمارات في مواجهة مشاكل التوظيف

(MENAFN
- Shamalcomms) • تشهد شركة فارنك التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ارتفاعًا كبيراً في الطلب، وتفوز بعقود ضيافة بقيمة تزيد عن 72 مليون درهم إماراتي
شهدت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والمستدامة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً كبيراً في قسم الضيافة الخاص بها، حيث كان الاستعانة بمصادر خارجية عاملاً رئيسياً في هذا النمو.
وفي هذا العام وحده، فازت فارنك بعشرات العقود بقيمة تزيد عن 72 مليون درهم إماراتي، وخصصت أكثر من 450 موظفًا، مع علامات تجارية فندقية عالمية مثل إعمار، وميلينيوم، وشيراتون، وموفنبيك، وسوفيتيل، وهيلتون، وكمبينسكي، وغيرها، حيث كان الجزء الأكبر من الطلب على خدمات التدبير المنزلي، والحراسة، والأمن، فضلاً عن خدمات التنظيف والصيانة المتخصصة.
ويتوافق نمو حصة فارنك في السوق مع أحدث الأرقام الصادرة عن الصناعة، حيث كشفت الأبحاث التي أجرتها شركة موردر إنتليجنس أن سوق الضيافة في الإمارات العربية المتحدة تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 27 مليار درهم إماراتي ومن المتوقع أن تنمو إلى 34.7 مليار درهم إماراتي في غضون خمس سنوات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن الاستعانة بمصادر خارجية للموظفين أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتوظيف موظفين بدوام كامل، حيث يقدر متخصصو الصناعة أن الفنادق يمكنها تقليل تكاليف التشغيل بأكثر من 30%، لكن بالنسبة للعديد من مديري الفنادق، لا تزال الاستعانة بمصادر خارجية تقتصر على الأدوار الإشرافية والإدارية فقط.
وعلى الرغم من أن الرواتب المنخفضة وساعات العمل الطويلة وغير الملائمة في كثير من الأحيان والمهام المتكررة والافتقار إلى التقدم الوظيفي السريع، غالبًا ما تكون من الأسباب التي تجعل العمال الشباب مترددين في قبول وظائف بدوام كامل في قطاع الضيافة.
ومع ذلك، وبحسب تامر بيشاي، مدير تطوير الأعمال لدى شركة فارنك، "على الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة قريبة من مجموعات المواهب الهائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث يمكن للعمال العثور على وظائف ذات أجر أفضل هنا مقارنة بوظائف مماثلة في وطنهم، إلا أن النمو الهائل للسياحة لا يزال يفرض ضغوطاً إضافية على أقسام الموارد البشرية في الفنادق".
وأضاف بيشاي قائلاً: "إن التدريب بالطبع يشكل قضية أساسية، وقد يستغرق هذا قدراً كبيراً من الوقت والجهد لضمان تدريب الموظفين على الامتثال للمعايير التشغيلية، ثم تأتي مسألة الاحتفاظ بهم، والتي عادةً ما يستغرق توظيف الموظفين وقتاً أطول من الوقت الذي يستغرقه تركهم للخدمة في الفندق، مما يترك فجوات محتملة في تقديم الخدمة، خلال فترات الطلب المرتفع".
واختتم بيشاي حديثه قائلاً: "إن الفنادق التي تتبنى مفهوم الاستعانة بمصادر خارجية، لا تفعل ذلك غالبًا من أجل الكفاءة من حيث التكلفة فحسب، بل وأيضًا من أجل الخبرة، فالكثير من موظفينا الذين نستعين بمصادر خارجية، عملوا في عدد من الفنادق المختلفة. وهم مدربون جيدًا بالفعل، ومؤهلون تأهيلاً كاملاً، ويمكن التعاقد معهم لفترات طلب محددة، أو على مدى فترة أطول، وهو ما يوفر حلاً فعالاً وفوريًا".
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