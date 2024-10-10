طيران الإمارات تفتتح متجراً جديداً في لندن

(MENAFN
- Emirates) دبي، 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: افتتحت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، اليوم رسمياً متجرها الجديد للسفر "عالم طيران الإمارات" في لندن. ويُعد المتجر الجديد، هو الأول في أوروبا وأحدث متاجر طيران الإمارات ضمن خطة لافتتاح 40 متجراً حول العالم.
يقع متجر طيران الإمارات في شارع كرومويل في جنوب كنسينجتون في لندن، ويجمع بين التكنولوجيا الذكية ونصائح السفر الشخصية من الخبراء والتجارب الغامرة التي تتضمن أحدث التقنيات التفاعلية، وبشكل يجعل منتجاتها وخدماتها وضيافتها ذات الشهرة العالمية أقرب إلى العملاء.
وتم افتتاح المتجر الجديد لطيران الإمارات في لندن بحضور سعادة منصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وعدد من كبار الشخصيات، والمسؤولين التجاريين ومسؤولي المبيعات في طيران الإمارات، وعملاء الشركات، وشركاء الصناعة.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يجسد افتتاح متجر طيران الإمارات في لندن التزمنا الدائم تجاه المملكة المتحدة، والتي تشكل أحد الأسواق الرئيسية للناقلة منذ بداية رحلاتنا منذ 37 عاماً، ونتطلع إلى الترحيب بالعملاء والوفاء بوعدنا المتمثل في السفر بـ"تميز دائم"، حيث سنعمل دائماً على تكثيف جهودنا لضمان توفير تجربة لا تنسى لعملائنا من خلال تجارب شخصية وتجارب تفاعلية مخصصة تستعرض أفضل ما نقدمه من منتجات على متن رحلاتنا".
يمنح متجر طيران الإمارات في لندن العملاء لمحة عن تجربة السفر الشهيرة التي تقدمها الناقلة، بما في ذلك جناح الدرجة الأولى الخاص، والصالون الجوي على متن طائرة A380، ومقاعد الدرجة السياحية الممتازة، حيث يمكن للضيوف تجربة المقصورة الجديدة بشكل مباشر.
يقع المتجر على مساحة 270 متراً مربعاً، ويتميز ببيئة مفتوحة تشبه الصالة، وأثاث عصري يتيح للعملاء إجراء ترتيبات السفر براحة وسهولة. وتتوفر سبعة مكاتب مخصصة لخدمة العملاء لتلبية حجوزات الرحلات وإصدار التذاكر والاستفسارات العامة، وسيقدم خبراء السفر المساعدة الشخصية للعملاء، سواء كان الأمر يتعلق بحجز رحلة أو عطلات طيران الإمارات أو استفسارات برنامج الولاء سكاي واردز طيران الإمارات.
ويتميز المتجر بالتقنيات الذكية التفاعلية مثل شاشات الخدمة الذاتية التي يدعمها خبراء السفر أو "مرآة السيلفي" لالتقاط الصور مع الأصدقاء والعائلة على خلفية المناظر الطبيعية الخلابة. كما يضم المتجر مجموعة متنوعة من بضائع متجر طيران الإمارات الرسمي وإكسسوارات السفر، سواء أراد العملاء شراء نماذج طائرات أو أدوات سفر عملية أو حتى مناشف بطولة ويمبلدون 2024 التي تحمل علامة طيران الإمارات.
تخدم طيران الإمارات حالياً المملكة المتحدة بـ 133 رحلة أسبوعياً، وتربط المملكة المتحدة عبر سبعة مطارات بـ 140 وجهة حول العالم. وفي لندن، تعمل طيران الإمارات من مطارات هيثرو وغاتويك وستانستد، وتنقل أكثر من 45 ألف مسافر من وإلى العاصمة البريطانية أسبوعياً.
وتشغّل طيران الإمارات 116 طائرة من طراز الإيرباص A380 العملاقة ما يجعله أكبر أسطول في العالم من هذا الطراز. وتوفر الطائرة تجربة لا مثيل لها للعملاء في الأجواء، بفضل مقصوراتها الرحبة والمريحة، والهدوء، والميزات الفريدة على متن الطائرة مثل الصالون الجوي والشاور سبا في الدرجة الأولى. ويمكن للعملاء أيضاً الاستمتاع بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصال والترفيه ice الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب عبر أكبر شاشات في الصناعة على جميع درجات السفر.
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