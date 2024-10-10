أوبو تجدد التزامها بتعزيز معايير الصحة والسلامة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

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Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2024: في إطار احتفالها باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي بات موعداً سنوياً لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية في العاشر من أكتوبر، جددت أوبو (OPPO) التزامها بالمساهمة بتعزيز معايير العلاقة الصحية مع التكنولوجيا لتحسين الصحة النفسية والرفاهية العامة، وذلك من خلال تشجيع متابعي العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي
على تخصيص لحظات من يومهم الحافل للتأمل والرجوع إلى الذات، من خلال الابتعاد مؤقتًا عن الأجهزة المحمولة والمنصات الرقمية على مختلف أنواعها، في خطوةٍ تهدف إلى إلهام الجميع لتحقيق اليقظة الذهنية والوعي الذاتي وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية.
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