"سنصحو يومًا على خبر تحرير فلسطين"

(MENAFN
- qf) غزل عثمان، فلسطينية غادرت غزّة في عُمر 13 عامًا بعد رحيل والدتها عام 2021.
لقد مرَّ العام الماضي وكأنَّه دهرٌ بأكمله. لم نتخيل أن يبقى العالم متفرجًا على معاناة غزة بينما تستقبل عامها الجديد. كان أملنا دائمًا أنْ ينتهي العدوان في رمضان، ثم في العيد، ولكن لم ينتهِ، وها نحن الآن على أعتاب عام 2025 والإبادة الجماعية لا تزال مستمرة. من الصعب جدًا علينا تقبل ذلك.
إنَّ مقاييس الوقت بالنسبة للمغترب خلال العدوان تتباين كليًا عن المقاييس المعتادة. فالثانية ليست مجرد وحدة زمنية، بل هي دهر مثقل بالانتظار والترقب، يختلط فيه الشك بالتخيلات. أذكر تلك الليالي جيدًا، حيث لم تستطع عيناي أن تغفو حتى يشرق الصباح، فأنا التي عايشت كل الحروب السابقة، أعي تمامًا ما يعنيه ليلك يا غزة.
فضلًا عن الذنب الذي كان يرافقني في كل خطوة أخطيها، لم أستطع شرب الماء دون أن أستحضر عطشهم، أو حتى الاستحمام، كيف لا وقد بات هذا من الرفاهيات لديهم. كانت تغص اللقمة في حلقي إنْ تجرأت على التفكير في الطعام.
في بداية العدوان، لم أكن أجرؤ على الخروج من المنزل، وحينما قررت ذلك أخيرًا، كانت لحظة قاسية للغاية حيث العالم يواصل حياته كأنَّ شيئًا لم يكن، غافلًا عن المعاناة التي نعيشها.
لم يسلب الاحتلال أمي مني مرة واحدة فقط، بل مرتين. الأولى عندما منعها من السفر للعلاج بالخارج، والأخيرة خلال هذه الإبادة الجماعية. أفكر يا ترى هل تشعر ماما بالوحدة الآن بعدما أجبرنا جميعًا على الرحيل وتركها؟ ترعبني فكرة ألا أتمكن من زيارة قبرها أبدًا، لا أدرى حتى إن كان قبرها ما زال أصلًا محتفظًا بمعالمه.
لم نلتق بأختي التي تعيش في الضفة الغربية منذ عام 2015، كما لدي أخت أخرى في أمريكا، وأخرى في لوكسمبورغ، وأنا هنا في الدوحة، وعائلتي في مصر، لقد أجبرتنا الحياة على أن نعيش متفرقين.
عزائي الوحيد أنَّ عائلتي خارج غزة الآن، لكن هذا لا يعني أبدًا أنَّ حبيبتي غزة لم تعد في البال، صحيح أنني أعيش حاليًا في الدوحة، ولكن كنت كلما ساورني القلق من احتمالية الفشل هنا، أتذكر أنَّه على الأقل لدي وطن أنتمي إليه، وأنَّ بيتي وغزة لن يبخلان على احتضاني حينها.
تعبتُ من فكرة أنك فلسطيني غزّي؟ إذن لا مجال أمامك سوى الصمود، نحن لسنا مخلوقات بقدرات استثنائية تمكننا من تحمل فظاعة ما نرى، أو أننا لا نهاب الموت مطلقًا، نحن بشر عاديون كغيرنا من بني البشر على هذه الأرض، نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيًلا ولدينا أحلامنا لكن الناس قد اعتادوا المشهد في غزة وكأنَّه كُتب عليها أن تبقى جبلًا إلى الأبد، جبل يتحمل ويصبر ويصمد بصمت، نحن لم نختر ذلك، لا نريد أن نصمد، تعبنا، ولكنه كان خيارنا الوحيد، ليته كان أمامنا خيار آخر.
منى المسلماني، متطوّعة وخريجة مؤسسة قطر
رغم الأحداث المؤلمة التي تلت 7 أكتوبر، إلا أن الفلسطينيين كانوا يواجهون ذلك منذ سنوات. أوّل ما أفكّر فيه دائمًا هو لماذا يحدث ذلك؟ منذ متى ونحن لا نبالي؟ هل فشلنا في حمايتهم؟ وهذه ليست تساؤلات أطرحها على نفسي فقط، بل على المجتمع أيضًا، فحتى من ليس لديهم أي صلة بفلسطين يتأثرون بما يجري في غزّة. من الصعب ألا نتأثر عندما نرى هذه المجازر، فهذا ما تمليه علينا إنسانيتنا.
أملنا في كلّ يومٍ هو أن تُحرَّر فلسطين، ونعلمُ يقينًا أنها ستتحرر بإذن الله، وأن تحريرها مسألة وقت ليس إلا، وأننا سنصحو يومًا على خبر تحرير فلسطين. رُبما نشعرُ أحيانًا أننا عاجزين أمام ما يحدث للشعب الفلسطيني، وأن الحرب لن تتوقف مهما فعلنا، لكنّ لكن التفكير بهذه الطريقة خطأ كبير.
لا يُمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث في غزّة، فكلٌ منا لديه قدرات وإمكانات، وعلينا أن نسأل أنفسنا: "هل يمكننا تكريس قدراتنا لخدمة هذه القضية؟ سواء من خلال رفع الوعي، أو نشر الرسالة، أو التعبير عن آرائنا والدفاع عن مواقفنا.
لقد انقضى عام بأكمله، ولا يمكننا أن نبقى صامتين.
جون كارلوس بوروج، طالب في تخصص الثقافة والسياسة لدى مؤسسة قطر
كانت المرّة الأولى التي أسمع فيها عن فلسطين هي من زميل لي في مدرستي الابتدائية في الدوحة، وهو من أصول فلبينية فلسطينية، وكان والده من غزة. في ذلك الوقت، كنتُ طفلاً لا يدرك ما يحدث في العالم. كنتُ أشاهد ما يحدث في فلسطين على أنه مجرد حرب كغيرها. لكن بعد أن تعمقت أكثر في فهم معاناة الفلسطينيين، وجدت أن الأمر غير منطقي وليس له تبرير. لماذا أجبر هذا الشعب على الرحيل بدلاً من البقاء في أرضه؟
لقد حضرت احتجاجات ومحاضرات مختلفة لتثقيف نفسي حول القضية الفلسطينية، وشعرتُ بالخجل من جهلي بهذه القضيّة. عندما كنت أدرس في واشنطن العاصمة في شهر يناير، شاركت في مسيرة تضامنية لأجل غزة، وكان الأمر مذهلاً لأنني رأيت حشودًا من مختلف الأفراد يدافعون عن الفلسطينيين، من أصول أسبانية، وفلبينيين، ويهود أرثوذكس، وأمريكيين من أصول أفريقية. إن رؤية هذا المزيج المتنوع من الأفراد يعني أن النضال الفلسطيني ليس مرتبطًا بالفلسطينيين فحسب، بل هو عابرٌ للحدود، وهو ما منحني الأمل في أن العالم قد يتغير يومًا ما.
آمل أن نتمكن من تغيير الرواية الحالية، ليس فقط من أجل الفلسطينيين الذين يستحقون العدالة والحرية، ولكن أيضًا من أجل مفهومنا للحرية ذاتها وكيفية ممارستها، أيًا كانت أصولنا أو معتقداتنا. إن سبب الانقسام الذي نشهده في العالم اليوم هو أولئك من يرغبون في بقائنا منقسمين.
فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية يجب أن يناضل من أجلها الجميع باسم الإنسانية. إنها قضية ضد الظلم في هذا العالم، وضد اللامساواة العالمية. إن تجاهلنا حق الآخرين في الحرية ينفي حريتنا، وفلسطين هي قضية من أجل الحرية العالمية، ويجب علينا جميعًا أن ندافع عنها.
د. يوسف مرعي، بروفيسور فلسطيني أمريكي في جامعة جورجتاون، وأستاذ مشارك زائر في جامعة جورجتاون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر.
في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر 2023، شعرت برعب ويأس شديدين تجاه عجز الحكومات عن إيقاف الإبادة الجماعية وإراقة المزيد من الدماء، لكنني أيضًا رأيت في هذا الحدث فرص لتعزيز الوعي والمعرفة.
في خريف 2023، كنت أقدّم دورةً تعليميةً عن الأدب الفلسطيني في جامعة جورجتاون. شعرتُ أن ما يمكنني تقديمه في هذا الوقت هو تعليم الطلاب عن فلسطين وتاريخها والعلاقات التي كانت موجودة بين المسلمين والمسيحيين واليهود قبل عام 1948. يُمكن أن يتخذ الطلاب والأساتذة خطوات صغيرةً لكنها ذات معنى وأثر كبير، وعلينا أن نخوض نقاشات حول موضوعات لم نعتد مناقشتها مثل الإبادة الجماعية في غزّة، لأن حلّ تلك القضايا يُشكّل تحديًا فكريًا بالنسبة للطلاب.
علينا أن ننظر في إمكانية وضع برامج تعليمية في المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك على مستوى المدارس الابتدائية، لتعزيز الوعي بالثقافة والمجتمع الفلسطيني، وكذلك بالعلاقات بين الأديان. فهناك نقصٌ في الدورات التي تسلّط الضوء على تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها ولا تقتصر فقط على الصراع القائم، كما أن معظم الدراسات المتعلقة بفلسطين حاليًا تتمحور حول الجوانب السياسية، ولكن توجد العديد من الجوانب الأخرى المهمّة لفهم فلسطين.
ما أراه مستقبلاً هو دولة فلسطينية تؤسس على أيدي أفراد يتشاركون الرؤية ذاتها، ويتفاعلون معًا لاسيّما في المواضيع التي تُشكّل نقاط اختلاف. وهذا أساسي لتشكيل المستقبل.
هل يُمكن أن تتسامح مجتمعاتنا مع الإبادة الجماعية، أو المجاعة أو الأمراض؟ ستكون الإجابة على الأرجح "لا". لذلك لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن نقبل ما يحدث في غزّة. المحاولة فقط ليست كافية، علينا أن نحثّ الحكومات للتوّصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإعادة بناء غزّة، والسعي لتحقيق السلام.
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