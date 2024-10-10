شركة المطاحن الرابعة تعلن انتهاء فترة الطرح للأفراد والتخصيص النهائي للأسهم

(MENAFN
- Instinctif) تم بدأ عملية اكتتاب المستثمرين من الأفراد في الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2024، بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات) وتحديد سعر الطرح النهائي عند 5.30 ريال سعودي للسهم الواحد، والتي نتج عنه تجاوز حد الاكتتاب 119 مرة.
بلغ عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للمكتتبين الأفراد 32,400,000 سهم، ما يمثل 20٪ من إجمالي الطرح. وشهد الطرح قيام المكتتبين الأفراد بتقديم طلبات اكتتاب تجاوزت الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بهامش كبير.
المعلومات عن الطرح
• تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 5.3 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يشير إلى وصول القيمة السوقية للشركة إلى 2.862 مليار ريال سعودي (763.2 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج.
• يبلغ إجمالي حجم الطرح 858.6 مليون ريال سعودي (228.96 مليون دولار أمريكي).
• سيتألف الطرح من طرح ثانوي لعدد 162,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. وتم تخصيص 100٪ من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسيين ("الفئات المشاركة") الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر.
• بعد الانتهاء من الطرح، ستمتلك شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية ("المساهم الحالي")، 70% من رأس مال الشركة.
• مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.
• سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
MENAFN10102024007393015994ID1108766529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.