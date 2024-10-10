5 أعراض تنذر بالجلطة الدماغية قبل حدوثها

MENAFN - Khaberni) خبرني -تُعتبر السكتة الدماغية السبب الرئيسي الخامس للوفاة في الولايات المتحدة، والسبب الأول للإصابة بإعاقة لدى البالغين.وفقاً لما ذكره موقع المعهد الوطني للشيخوخة في أمريكا.





ويزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع تقدم العمر، ولكن السكتات الدماغية قد تحدث في أي عمر.

تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك تغيير في كيفية تدفق الدم إلى الدماغ. وينقل الدم الأكسجين والمواد المغذية إلى خلايا الدماغ، وإذا لم يتمكن من التدفق إلى جزء منه، فإن الخلايا التي لا تتلقى كمية كافية من الأكسجين تنازع وتموت.



ما هي أعراض الجلطة الدماغية؟





إن معرفة أعراض السكتة الدماغية والتصرف بسرعة قد يعني الفرق بين الحياة والعجز أو الموت. فإذا تأخر المصاب بالسكتة في الحصول على المساعدة، فإن خطر التعرض لضرر دائم أو الوفاة يزيد بشكل كبير.





ورغم أن الأعراض قد لا تستمر لفترة طويلة، إلا أنها قد تكون علامة على السكتة الدماغية، وتشمل:





تنميل أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصةً في جانب واحد من الجسم.

ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو فهم الكلام.

مشاكل مفاجئة في الرؤية في عين واحدة أو في كلتا العينين.

دوخة مفاجئة، أو فقدان التوازن، أو التنسيق، أو صعوبة في المشي.

صداع شديد مفاجئ بدون سبب معروف.

أما علامات الخطر الأخرى التي قد تحدث فتشمل الرؤية المزدوجة، والنعاس، والغثيان أو القيء.







وتجدر الإشارة إلى أن السكتة الدماغية عادةً ما تكون سريعة جداً لذلك يجب الاستجابة بسرعة عند ملاحظة بدء ظهور الأعراض.





وفي بعض الأحيان تستمر أعراض السكتة الدماغية لفترة قصيرة، أي ما يتراوح بين دقائق وساعات، ثم تختفي. وهذا ما يُسمى النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، أو سكتة دماغية صغيرة، أو سكتة تحذيرية، وهي بدورها أيضاً حالة طبية طارئة، إذا لم يتم علاجها فمن الممكن أن تتبعها سكتة دماغية كبيرة في غضون ساعات أو أيام.

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعض عوامل الخطر لا يمكن السيطرة عليها، مثل العمر، والتاريخ العائلي. ولكن هناك خطوات يمكن اتخاذها للمساعدة في تقليل المخاطر، ومنها:

السيطرة على مستوى ضغط الدم عدم التدخين السيطرة على مستويات الكولسترول السيطرة على مستوى السكر في الدم تناول الأطعمة الصحية ممارسة الرياضة بانتظام التحكم بأدوية مخففات الدم إذا كان الشخص قد تعرض لسكتة دماغية أو نوبة قلبية من قبل، فهو أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أخرى.