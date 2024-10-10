الكافيين يقلل مخاطر الأمراض الالتهابية على الشرايين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -قال باحثون إنهم يعتقدون بإمكانية تحسين صحة الشرايين من خلال القيام بشيء ممتع بالفعل، مثل شرب القهوة، وغيرها من مشروبات الكافيين.
ووفق الدراسة، التي أجريت في جامعة سابينزا الإيطالية، فإن الكافيين الموجود في القهوة والشاي والكاكاو يساعد بشكل فعال الخلايا السلفية البطانية، وهي مجموعة الخلايا التي تساعد على تجديد بطانة الأوعية الدموية، وتشارك في نمو هذه الأوعية.
وفي هذه الدراسة، تحقق الباحثون من خلال تجربة شارك فيها 31 مريضاً بالذئبة، ليس لديهم عوامل خطر القلب والأوعية الدموية التقليدية.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، استخدم الباحثون استبياناً غذائياً لمدة 7 أيام، وبعد مرور أسبوع، أخذ الباحثون عينات دم من المرضى لقياس صحة الأوعية الدموية لديهم.
ووجد الباحثون أن المرضى من تناولوا الكافيين كانت صحتهم الوعائية أفضل، كما تم قياس ذلك من خلال الخلايا البطانية، والتي تشكل الطبقة الداخلية المهمة للأوعية الدموية.
وقالت فولفيا سيكاريلي الباحثة الرئيسية: "إن الدراسة الحالية هي محاولة لتزويد المرضى بمعلومات حول الدور المحتمل للنظام الغذائي في السيطرة على المرض. وسيكون من الضروري تأكيد النتائج من خلال دراسة طولية، تهدف إلى تقييم التأثير الحقيقي لاستهلاك القهوة على مسار المرض".
وتم اختيار العينة من مرضى الذئبة، لأن من يعانون من أمراض الروماتيزم الالتهابية، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، تكون لديهم المخاطر أعلى بكثير بالنسبة لصحة الأوعية الدموية.
ووفق هذه النتائج بإمكان المرضى الاعتماد على الكافيين، الذي يمارس تأثيراً مضاداً للالتهابات في تحسين صحة الشرايين.
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