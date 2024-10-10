لثبات هدوئك وقت الضغط.. إليك هذه النصائح

MENAFN - Khaberni) خبرني -في خضم الحياة المزدحمة بالكثير من المسؤوليات والمهام والضغوط، يسعى الكثيرون إلى اكتشاف طرق لاستعادة راحة البال والهدوء والسكينة.

كما يحرص هؤلاء على القيام بعادات تسهم بشكل إيجابي في الحفاظ على الثبات أثناء الأوقات العصيبة، كما يلي:





اليقظة الذهنية

يصبح الأشخاص الذين يمارسون تقنيات اليقظة الذهنية مثل التأمل أو التنفس العميق أكثر وعياً بأفكارهم ومشاعرهم.





وتساعد ممارسة اليقظة الذهنية على التعامل مع المواقف العصيبة بهدوء بدلاً من رد الفعل بسرعة دون تفكير.





ومن خلال جعل اليقظة الذهنية كجزء من الروتين اليومي، فإنهم يبنون شعورا بالسلام الداخلي الذي يدعمهم عندما تصبح الأمور صعبة.





عقلية النمو

أيضا يرى الأشخاص الذين يظلون هادئين تحت الضغط التحديات عادةً كفرص للنمو والتعلم، وليس كتهديدات لقدراتهم أو احترامهم لذاتهم.





كما تساعدهم طريقة التفكير هذه، والتي تسمى عقلية النمو، على تقبل الصعوبات، والبقاء إيجابيين أثناء الانتكاسات، والتركيز على الجهد والتحسين بدلاً من التفكير في أن قدراتهم ثابتة.

العناية بالذات

لا شك في أن الاهتمام بالصحة الجسدية والعقلية هو مفتاح لبقاء الشخص هادئا تحت الضغط.





ويعرف الأشخاص الذين يركزون على العناية بالذات أن التمتع بصحة جيدة بشكل عام يساعدهم على التعامل مع المواقف العصيبة بسهولة أكبر.





كما أنهم يتأكدون من الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الطعام الجيد وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على توازن جيد بين العمل والحياة الشخصية.





الذكاء العاطفي

يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بذكاء عاطفي مرتفع التعرف على مشاعرهم وفهمها وإدارة كيفية استجابتهم عاطفيًا والتواصل مع مشاعر الآخرين.





كذلك يستخدم هؤلاء الأشخاص هذا الفهم للتعامل مع المواقف الصعبة بعناية، والبقاء هادئين حتى عندما تصبح الأمور متوترة.





ومن خلال تحسين ذكائهم العاطفي من خلال التأمل الذاتي وردود الفعل والممارسة، يمكن لأي شخص أن يصبح أفضل في الحفاظ على رباطة جأشه والتواصل بشكل جيد تحت الضغط.





التحدث الإيجابي مع النفس

إن الأشخاص الذين يتعاملون مع الضغوط بشكل جيد غالبًا ما يمارسون التحدث الإيجابي مع النفس، مما يعني أنهم يتحدون الأفكار السلبية وينظرون إلى المواقف بطريقة أكثر توازناً أو إيجابية.





كما أنهم يستخدمون كلمات لطيفة وداعمة مع أنفسهم، مما يساعد في تعزيز ثقتهم وتحفيزهم.

توظيف الوقت

يكون الأشخاص، الذين يديرون وقتهم جيدًا، أقل عرضة للشعور بالتوتر بسبب المواعيد النهائية أو المفاجآت.





كذلك فإنهم يعطون الأولوية لمهامهم ويقسمون المشاريع الكبيرة إلى خطوات أصغر ويستخدمون أدوات مثل التقويمات وقوائم المهام للبقاء منظمين.





ومن خلال تجنب التسويف والسيطرة على جداولهم، يمكن لهؤلاء الأفراد مواجهة المواقف عالية الضغط بثقة أكبر وهدوء.





الدعم الاجتماعي

أيضا يحافظ الأشخاص، الذين يتمتعون بالهدوء في المواقف الصعبة، على علاقات وثيقة مع العائلة والأصدقاء ويطلبون النصيحة من الزملاء أو المعارف الموثوق بهم وينضمون إلى مجموعات الدعم أو الشبكات المهنية.





وتقدم هذه الاتصالات الدعم العاطفي والمساعدة العملية والوجهات نظر الجديدة التي يمكن أن تساعد الأفراد على البقاء هادئين وواضحي الذهن عندما يزداد التوتر.





التركيز على الخطوات العملية

ما من شك في أن إحدى العادات الأساسية للأشخاص الذين يظلون هادئين تحت الضغط هي قدرتهم على التركيز على ما يمكنهم التحكم فيه وما يهم فقط بدلاً من القلق بشأن الأشياء التي لا يمكنهم تغييرها.





ويبحث هؤلاء الأشخاص عن خطوات عملية لحل المشكلات ويقبلون أن عدم اليقين جزء من الحياة ويتخلون عن الحاجة إلى أن يكون كل شيء مثاليًا.





ومن خلال التركيز على الأشياء التي يمكنهم التأثير عليها، يشعر هؤلاء الأفراد بمزيد من التمكين والهدف، مما يساعد في تقليل مشاعر العجز أو القلق في المواقف العصيبة.





إعادة تفسير المواقف

إنها تقنية قوية للتحكم في المشاعر وبقاء الشخص هادئًا تحت الضغط. يحاول الأشخاص الذين يجيدون هذه العادة رؤية الأحداث المرهقة من زوايا مختلفة وإيجاد جوانب إيجابية أو فوائد محتملة في المواقف الصعبة والتفكير في المشاكل في الصورة الأكبر للحياة.





ومن خلال تغيير طريقة رؤيتهم للموقف المرهق عمدًا، فإنهم يخففون من ثقله العاطفي ويحافظون على الشعور بالهدوء والوضوح.





يشار إلى أن التوتر والضغط النفسي يمنعان قدرتنا على إنجاز المهام اليومية، ويحدث الإجهاد السيئ عندما يتراكم الكثير من الضغط حولنا، وبمجرد أن يشعر الجسم بوجود الكثير من الضغط فإنه يبدأ في الانهيار مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل التعرق، والقلق، والصداع، وسرعة التنفس.





كذلك أثبتت الدراسات أن الضغوطات هي أسباب رئيسية لكثير من الأمراض الخطرة، لذلك لا بد من موازنة الأمور والالتزام بالراحة.