زوجته قطعت جثته.. قريب المصري القتيل بأستراليا يكشف مفاجأة

MENAFN - Khaberni) خبرني -بعد تكشف تفاصيل الجريمة المروعة التي هزّت المجتمع الأسترالي قبل أيام، إثر إقدام السيدة المصرية نيرمين قبل نحو عام ونصف على تقطيع زوجها ممدوح نوفل بعيد اكتشاف خيانته لها، زارت العربية.نت مسقط رأس القتيل في مصر.





ففي حارة صغيرة ذات طابع شعبي بمدينة المطرية، التابعة لمحافظة الدقهلية، شمال مصر، ولد وعاش المصري نوفل، البالغ من العمر 62 عامًا، الذي قتل على يد زوجته (52 عاما).





فيما أكد ابن خالة ممدوح وصديق عمره عبد الرؤوف البسيوني للعربية.نت: "أن قريبه كان يتصل به يوميا، لكن منذ فترة انقطع الاتصال بينهما فجأة دون معرفة السبب، ثم تسلم لاحقا رسالة غريبة عبر حسابه على فيسبوك". وقال "ظننت في البداية أنه غاضب مني، لكن بعد فترة اكتشفت أن نفس الرسالة أرسلت لأصدقاء وأقارب مشتركين".





رسالة غريبة عبر فيبسوك

كما أضاف أنه تأكد لاحقا أن باعث الرسالة ليس ممدوح، لأن الأخير أكد له أنه آت إلى مصر خلال عيد الأضحى.





وتابع عبدالرؤوف قائلا: "حجز ممدوح تذكرة وجهز حقائبه للسفر إلى مصر من أجل قضاء أيام العيد، لكن حين لم يأت اتصلت به ففوجئت بشخص آخر ينتحل شخصيته ويتحدث بلسانه".





إلى ذلك، أشار إلى أنه عرف لاحقا بالتفاصيل، بعدما تبين أن زوجته قتلته، لأنه كان على خلاف معها بشكل مستمر. وقال: كانت تفرض عليه كل شىء، لذلك قرر ممدوح البحث عن زوجة أخرى، لكن بعد اكتشاف نيرمين ذلك قررت التخلص منه بطريقة وحشية". وختم حديثه قائلا: "تلقيت خبر وفاته بصدمة كبيرة.. لم أكن أتخيل أن تفعل زوجته كل هذا، لأنه كان زوجا مثاليا معها وكان يحبها جدا رغم كل شىء".





إلى ذلك، طالب بإنزال أقصى العقوبة بها بعدما "قطعته بتلك الطريقة الوحشية".





من هي الزوجة؟

وكانت نيرمين نوفل شغلت منصب مديرة في شركة "نحن نهتم" لخدمات رعاية المسنين وذوي الهمم، وهي مؤسسة عائلية مقرها في بلومور.





كما شاركت في العديد من المناسبات الخيرية للتوعية بفرص العمل للنساء في هذا المجال. ومع ذلك، وبعد اختفاء زوجها بوقت قصير، تنحت نيرمين عن إدارة الشركة وسلمتها لأحد أفراد الأسرة.





يذكر أن الزوجين لديهما ثمانية أبناء بالغين، وكانوا قد انتقلوا من مصر إلى سيدني منذ أكثر من 30 عامًا، وكانوا يقيمون في منزلهم في "جرينكير" منذ ما يقارب 10 سنوات.





ولا تزال نيرمين رهن الاحتجاز، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة بورود المحلية في ديسمبر 2024، بعدما كشفت الشرطة الأسترالية، السبت الماضي، أنها قامت بذبح زوجها داخل منزلهما، ثم قطعت جثته بمنشار كهربائي ووضعتها في أكياس بلاستيكية منفصلة، وتخلصت منها في عدة صناديق قمامة بالمناطق الصناعية في جميع أنحاء جنوب غربي سيدني.