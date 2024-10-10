بنك الإسكان يواصل تعزيز المهارات البيعية لموظفيه مع برنامج The Lo

MENAFN - Khaberni) خبرني -اختتم موظفي المبيعات في بنك الإسكان المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الشامل "The Lone Wolf"، الذي أطلقه البنك ليكون الأول من نوعه عربياً في مجال تطوير استراتيجيات وأساليب البيع الاحترافية لدى موظفيه، والذي سيتم تنفيذه عبر عدة مراحل على مدار شهر كامل، بما يضمن تميُّز الموظفين المشاركين ويرفع كفاءة أدائهم.

وقد عُقدت المرحلة الأولى من البرنامج على مدار ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من المدربين المحترفين، حيث تم تغطية مجموعة من المهارات البيعية المتقدمة، منها مهارات التفاوض والتخطيط، وتحويل العملاء المحتملين إلى دائمين، بالإضافة إلى أسس بناء علاقات متينة مع العملاء.

ويشار إلى أن برنامج "The Lone Wolf" التدريبي الشامل يأتي بالانسجام مع التزام بنك الإسكان بتعزيز أدائه المؤسسي، وتحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء بما يلبي توقعاتهم وطموحاتهم، من خلال الارتقاء بأداء موظفيه عبر التدريب المتواصل الذي يحرص البنك على توفيره.