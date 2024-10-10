"المنطقة الحرّة في ميدان" تستضيف قمّة رائدة لمناقشة "ضريبة الشركات والامتثال" في دولة الإمارات

(MENAFN
- BCW Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة 9 أكتوبر 2024: استضافت المنطقة الحرّة في ميدان على مدار يومي 8 و9 أكتوبر 2024، "قمّة ضريبة الشركات والامتثال"، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصّصين وقادة الصناعة، لمناقشة أبرز القضايا المتعلّقة بضريبة الشركات وتعزيز الوعي حول الامتثال لمتطلباتها في كافة المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحت شعار "حلول لكلّ التساؤلات"، شكّلت القمّة منصة رائدة لتبادل المعرفة وإثراء التواصل بين الشركات والمختصين، الأمر الذي أتاح فرصة فريدة لطرح الحلول المبتكرة وتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من القمّة تنظيم جلستين أدارهما شيراز خان من "مجموعة التميمي ومشاركوه"، تناولت الجلسة الأولى ضريبة الشركات بمشاركة عدد من الخبراء، حيث استعرض صادق خطيب، الخبير في الدراسات والتقارير الضريبيّة في دائرة الماليّة بحكومة دبي، أهمّ الارشادات المتعلّقة بضريبة الشركات للمناطق الحرّة، فيما قدّم ليام يورسيل، المستشار القانوني لدى Aurifer، تحليلاً معمّقاً حول الجوانب الفنية لضريبة الشركات في المناطق الحرة، بينما شارك نيراف شاه مدير عام FAME Advisory، أهمّ الرؤى والأفكار حول الممارسات الأمثل لضريبة الشركات.
وركّزت الجلسة الثانية على آليات الامتثال للمتطلبات الضريبيّة، بمشاركة خالد الزعابي، أخصائي أول، قسم المخاطر الوطنية، والذي تناول أبرز التحديات التي تواجه الشركات فيما يتعلّق بالامتثال الضريبي، إلى جانب ساشيث شكارباتيوك، مدير الأدلة الجنائيّة في شركة "كي بي إم جي"، والذي ناقش أطر الامتثال الضريبي للشركات، وعلياء نور، شريك مساعد في الاستشارات الضريبيّة والامتثال لدى شركة "أحمد الأغبري"، والتي قدمت عرضًا حول كيفية إتقان الامتثال الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتناولت الأساليب القانونية المتقدمة لضمان التوافق مع اللوائح الضريبية وتعزيز الامتثال المؤسسي.
وواصلت القمّة فعالياتها في اليوم الثاني، مع جلسة أخرى حول ضريبة الشركات، قدّم خلالها كلّ من صادق الخطيب وليام بورسيل رؤى أعمق حول مواضيع ضريبيّة رئيسية. فيما شارك شامسير بورايل، أخصائي في مكافحة غسيل الأموال بوزارة الاقتصاد، وساشيث شكارباتيوك في الجلسة الثانية حول الامتثال الضريبي، والتي تمّ خلالها تسليط الضوء على أحدث المستجدات التنظيمية، وأفضل الممارسات والمبادئ التي تضمن الامتثال الضريبي الفعّال والالتزام بالقوانين.
وقد أبدى الحضور اهتمامًا كبيرًا بالموضوعات المطروحة، وتفاعلوا مع الفقرات المخصصة لطرح الأسئلة والتي تلت كل جلسة، الأمر الذي ساهم في إثراء النقاشات والأفكار، وتعميق فهمهم للمواضيع الدقيقة التي تمّ تناولها.
وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها خلال القمة قال محمد بن حميدان، مدير المنطقة الحرة في ميدان: "شكّلت قمة ‘ضريبة الشركات والامتثال’ منصة قيمة جمعت نخبة من الخبراء والمهنيين تحت سقف واحد لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات. ونسعى من خلال هذه الأحداث إلى تمكين الشركات بالمعرفة اللازمة لتحقيق النمو والازدهار في ظل المتغيرات التنظيمية الحالية."
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