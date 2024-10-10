]التعرّف على Galaxy AI عن قُرب[ اكتشف العالم بشكل جديد مع هاتفي Galaxy Z Fold6 وZ Flip6

(MENAFN
- BCW Global)
سواء كنت تستكشف وجهات جديدة أو تستمتع بزيارة المعالم السياحية، يتيح لك الذكاء الاصطناعي تجربة العالم بشكل لم يسبق له مثيل، متجاوزاً حدود الاتصال التقليدية. ومع خاصية "المترجم" أو "Interpreter"[2] المتقدمة من سامسونج، لم يعد اختلاف اللغات عائقاً للتواصل، وتسهل خاصية "المؤلف" أو "Composer"[3] والردود المقترحة[4] التواصل السلس والفعال أثناء التنقل. لذا، يُعتبر هاتف Galaxy AI في سلسلة Galaxy Z رفيق السفر الأمثل.
لنكتشف طريقة عمل هذه الخصائص المميزة معاً!
ترجمة حية وسلسة أينما كنت
تُعتبر زيارة المتحف وسيلة رائعة للتعرف على التاريخ والثقافة المحلية، و قد تعيقك حواجز اللغة عن الاستمتاع الكامل بتلك التجربة. مع خاصية "المترجم" أو "Interpreter"، يتحوّل جهازك من سلسلة Galaxy Z إلى أداة ترجمة فورية، ما يعزز من فعالية الشاشة المزدوجة.
وفي وضع الاستماع، يمكنك الانضمام إلى إحدى جولات المتحف بلغة مختلفة ومتابعة النص المكتوب، ما يضمن لك عدم تفويت أي جزء مهم من المعرض. وإذا كنت ترتدي [5]Galaxy Buds3، فستستمع إلى ترجمة صوتية للجولة، ما يتيح لك التنقل بحرية والتركيز بشكل كامل على المعروضات أثناء تجوالك في بعض من أشهر المواقع حول العالم.
خلال سفرك، يتيح لك طلب الطعام والشراب الفرصة للتفاعل مع السكان المحليين. ويوفر وضع المحادثة في خاصية "المترجم" أو "Interpreter" إمكانية إجراء محادثات سلسة بلغة أخرى. وبفضل وظيفة الشاشة المزدوجة في سلسلة Galaxy Z، يمكنك تحويل جهازك إلى وضع FlexMode[6]، ما يمكّن كلا الطرفين من رؤية المحادثة المترجمة بشكل طبيعي ومريح.
كما تقدم خاصية "المترجم" ترجمة فورية لكل تفاعل، ما يتيح لك التواصل بسلاسة بـ 16 لغة، مع توقع دعم 20 لغة إضافية بحلول نهاية هذا العام.
مراسلة سهلة دون حواجز لغوية
تُعتبر هواتفنا الذكية أداة رائعة لمشاركة أفكارنا، خاصة أثناء السفر، حيث نتفاعل ليس فقط عن طريق الصوت ولكن أيضاً عبر الرسائل النصية. قد تكون كتابة رسائل البريد الإلكتروني بلغة أخرى أمراً صعباً بعض الشيء، وعند كتابة شيء ما بسرعة أثناء التنقل، قد يتأثر التنسيق والدقة كذلك. مع "Chat Assist"[7]، يصبح إنشاء رسائل البريد الإلكتروني سهلاً، حيث يكفي أن تدخل بعض الكلمات الرئيسية البسيطة ليقوم Galaxy AI بإنشاء رسالة مناسبة بسرعة لتتمكن من مراجعتها وتعديلها إذا لزم الأمر وإرسالها أثناء التنقل.
تخيل أنك غادرت فندقك، ولكنك أدركت أثناء طريقك إلى المطار أنك تركت شيئاً مهماً في غرفتك، ستحتاج بلا شك للاتصال بالفندق لطلب المساعدة، وهنا تأتي فائدة خاصية "Composer" التي تمكّنك من إعداد بريد إلكتروني تطلب فيه من موظفي الفندق البحث عن الشيء الذي نسيته وشحنه إليك بكل سهولة، كل ذلك من خلال بعض المدخلات البسيطة. وبغض النظر عن الموقف الذي تواجهه، فإن خاصية "Composer" تجعل التواصل أكثر سهولة وكفاءة.
وتعمل خاصية "Chat Assist"[8] على تحسين بنية الجمل، وتحسين التعبيرات، وتصحيح الأخطاء النحوية، وحتى إنشاء جمل كاملة، ما يوفر الوقت الذي تحتاجه لتعديل طريقة الكتابة ليتناسب مع أسلوبك الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز هذه الميزة الحواجز اللغوية من خلال دعم لغات متعددة[9]، ما يتيح لك التواصل بسهولة مع أشخاص قد تجد صعوبة في فهمهم بطرق أخرى.
وإذا كنت ترغب في مشاركة أحدث صور رحلاتك مع أصدقائك وعائلتك، يمكن لخاصية "Chat Assist" أيضاً مساعدتك في صياغة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي استناداً إلى منشوراتك السابقة. بذلك، يمكنك تحميل الصور بسرعة ومواصلة رحلتك والاستمتاع بوقتك بشكل كامل.
ردودٌ سريعة أثناء التنقل
لنفترض أنك تأخرت على موعد عشاء مع صديقك، يمكنك الاستفادة من خاصية الردود المقترحة لجعل المحادثة أكثر سلاسة أثناء التنقل. تعمل هذه الميزة على إنشاء استجابات مخصصة بناءً على تحليل أحدث ردودك، ما يساعدك على التواصل مع صديقك من خلال شاشة "FlexWindow" في هاتف Galaxy Z Flip6 دون الحاجة إلى فتح الجهاز.
ترافقنا أجهزتنا المحمولة في كل خطواتنا، ولذلك يجب أن تكون مفيدة لتخدمنا في مهامنا اليومية. تتمتع خاصية الردود المقترحة في "Chat Assist" بتوافق مثالي مع Galaxy Z Flip6، ما يُعزز استفادتك من شاشة "FlexWindow" لتتمكن من الرد أثناء التنقل بكل سهولة. كما تمكّنك الخاصية من التواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء بسهولة، دون أن تؤثر على أسلوب كلامك الشخصي.
لم يعد Galaxy AI مجرد مجموعة من الإمكانيات المتطورة، بل أصبح أداة يومية فعّالة تُحسن من جودة حياتك. وتلتزم سامسونج بكسر الحواجز وتمكين المستخدمين من الاستفادة القصوى من التجارب الجديدة والحالية، بما في ذلك أثناء السفر. وبغض النظر عن مكانك أو الأشخاص الذين تتواصل معهم، يقدم لك Galaxy AI في أحدث سلسلة Galaxy Z طرقاً مبتكرة للتفاعل، ويمنحك أداة فريدة للتواصل، ما يمكّنك من الاستكشاف والمشاركة ورؤية العالم بطريقة غير مسبوقة.
ترقبوا المقالة التالية في سلسلة "Unfolding Galaxy AI"، حيث نستعرض كيف يمكن لـ Galaxy AI تعزيز مستوى الإبداع في أحدث الأجهزة القابلة للطي من سامسونج.
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