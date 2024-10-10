نيسان تكشف عن سيارة ماغنايت الجديدة والتي ستتوفّر بنظام قيادة من الجهة اليسرى لأول مرة

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة ، 08 أكتوبر 2024: كشفت نيسان، الأسبوع الماضي، عن نسختها الجديدة من سيارة ماغنايت الرياضية متعدّدة الاستخدامات صغيرة الحجم في دلهي، عاصمة البلد الأصلي للسيارة. ونظراً للإقبال الكبير الذي تشهده ماغنايت في السوق الهندية، تعزّزت أهمية هذه الخطوة المتميزة مع طرح نسخة ماغنايت بنظام قيادة من الجهة اليسرى، والتي ستكون أساساً لصادرات السيارة من مصنع نيسان العالمي في تشيناي إلى نحو أكثر من 65 سوقاً حول العالم.
يجمع الطراز الجديد بين التصميم الجديد والأنيق، ومزايا التكنولوجيا المتقدمة المبتكرة والكفاءة المثلى، ومزايا السلامة الذكية لتقديم أفضل نسخة من ماغنايت حتى الآن. ويأتي طرح ماغنايت الجديدة في أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط والهند ضمن إطار دعم منتجات نيسان على نطاق أوسع عبر خطة عمل نيسان الجديدة؛ "ذا آرك".
وقال غيوم كارتييه، رئيس نيسان في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا: "يُمثل الكشف عن ماغنايت الجديدة إنجازاً هاماً لشركة نيسان على مستوى المنطقة، بعد أن عزّزت السيارة مكانتها بالفعل في السوق الهندية، وفي الأسواق التي تعتمد سيارات بنظام قيادة من الجهة اليمنى. وبموجب استراتيجيتنا "سيارة واحدة، عالم واحد"، سنطرح سيارة ماغنايت الجديدة الآن في أكثر من 65 سوقاً، انطلاقاً من مصنعنا المتطور في تشيناي. وبهذا، ستصبح الهند مركزاً لتصدير منتجات نيسان. ونحن على ثقة بأن ماغنايت الجديدة ستحظى بنفس القدر من الإقبال والتقدير في سائر الأسواق؛ مثل جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، أسوة بالسوق الهندية".
تصميم جريء وتكنولوجيا متقدمة
تعدّ ماغنايت الرياضية متعدّدة الاستخدامات سيارة جذّابة صغيرة الحجم، تتميز بتصميم خارجي قويّ معزّز بمصابيح LED أمامية وخلفية وبعجلات وقضبان للسقف من السبائك المعدنية.
داخل السيارة، نجد شاشة السائق الرقمية القابلة للتعديل بتقنية TFT، مع دمج لاسلكي لتطبيق "آبل كاربلاي" وتطبيق "أندرويد أوتو"، والتي ستحظى بإعجاب العملاء المهتمين بالتكنولوجيا؛ حيث تتكامل بشكل سلس مع الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الشاحن اللاسلكي للهاتف الذكي. ولراحة الركاب في المقعد الخلفي، يتوفر أيضاً شاحن USB وفتحات تهوية للمكيّف، بالإضافة إلى بيئة معزّزة بإضاءة محيطة قابلة للتعديل بأربعة ألوان.
وسيستمتع العملاء بالابتكارات السلسة والأنيقة الأخرى، مثل مزايا تشغيل المحرك عن بُعد، ووظائف فتح القفل عند الاقتراب من السيارة أو قفلها عند الابتعاد عنها تلقائيّاً، والتخزين في صندوق القفازات المبرّد، ومؤيّن الهواء داخل السيارة، وهو مثالي للركاب الذين يعانون من الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي.
يستخدم تصميم ماغنايت الفولاذ المقوىّ لضمان سلامة فائقة للهيكل تراعي أمان الركاب. يضاف إلى ذلك ستّ وسائد هوائية قياسية على جميع الفئات، مع توفير أحزمة أمان ثلاثية النقاط للركاب في المقعد الخلفي. وللتأكيد على الاهتمام الفائق براحة السائق، توفر مرآة الرؤية الخلفية بدون إطار مجال رؤية أوسع، مع ميزة الخفوت التلقائي لتقليل الوهج المشتّت للانتباه والصادر عن السيارات القادمة من الخلف.
أداء فعّال
تمّ تزويد سيارة ماغنايت الجديدة بمحرك توربيني متطور بسعة 1.0 لتر يمكن اختياره مع ناقل حركة يدوي أو ناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية التغيير المستمر "سي في تي". ويضمن المحرك التوازن الأمثل بين الاقتصادية في استهلاك الوقود وبين الاستجابة القوية في الأداء، لتوليد طاقة بمعدّل 74 كيلو واط (99 حصانًا) و160 نيوتن متر، وهي قوّة مذهلة تُميّز هذا المحرّك. (الاقتصاد في استهلاك الوقود*: ناقل يدوي: 20 كيلومتر لكل ليتر، ناقل بتقنية التغيير المستمر "سي في تي" 17.4 كيلومتر لكل ليتر)
وبفضل نظام التعليق المستقلّ من نوع "ماكفرسون" مع قضبان مانعة للانقلاب ونوابض ارتدادية أمامية، ونظام التعليق شبه المستقلّ بنوابض لولبية خلفية، سيستمتع الركاب برحلة مريحة وهادئة بدون إحساس بالتأرجح أو الميلان الزائد، حتى في أصعب الظروف على الطريق.
مثالية للتنقل في المناطق الحضرية
تستوعب سيارة ماغنايت خمسة ركاب، على الرغم من أبعادها الصغيرة التي تقل عن أربعة أمتار طولاً، وبعرض 1758 مم وارتفاع 1572 مم، وذلك بفضل قاعدة العجلات الواسعة التي يصل طولها إلى 2500 مم، مما يجعلها مثالية للتنقل في المناطق الحضرية. ويتعزز ذلك بشكل أكبر مع شاشة الرؤية الشاملة، إحدى الابتكارات التقنية الأيقونية لشركة نيسان، والتي تتيح رؤية شاملة بنسبة 360 درجة للسيارة عبر أربع كاميرات، وتسهل ركن السيارة في الأماكن الضيقة.
ومن جانبه، قال فرانك توريس، نائب الرئيس الإقليمي لشركة نيسان في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا ورئيس عمليات نيسان في الهند: "يسعدنا تقديم هذه النسخة الفريدة من ماغنايت، والتي تجمع العديد من المزايا لطرحها في الأسواق العالمية الجديدة، والتي تؤكد على كلّ ما تمثله نيسان من خلال سيارة صغيرة جذابة للغاية. وتعكس ماغنايت ثقة كبيرة بتصميمها المذهل، والذي يقترن مع الابتكارات التقنية الرائعة، ويضمن أمان الركاب بفضل العديد من مزايا السلامة والأداء، بفضل محرّكها التوربيني القويّ والاقتصادي ".
"سيارة واحدة، عالم واحد"
تُجسّد سيارة ماغنايت نهج نيسان الشهير "سيارة واحدة، عالم واحد"؛ حيث لم تقتصر مزايا السيارة على تمكين حضورها القويّ في الهند فحسب؛ بل اكتسبت أيضاً إقبالاً عالمياً قوياً. ومنذ إطلاقها في ديسمبر 2020، حققت ماغنايت مبيعات تراكمية تجاوزت 150 ألف وحدة في أنحاء الهند والأسواق الدولية.
وحتى الآن، تنتج شركة نيسان موتور الهند سيارة ماغنايت وتصدرها إلى 20 سوقاً تعتمد جميعها نظام قيادة من الجهة اليمنى. وبفضل قدرات التصنيع العالمية في مصنع تحالف نيسان-رينو في تشيناي، تمّ التوسّع بإنتاج ماغنايت الآن لتلبية احتياجات أسواق جديدة التي تعتمد سيارات بنظام قيادة من الجهة اليسرى، والتي تمثل حوالي 50 سوقاً إضافية. وسيبدأ التصدير إلى هذه الأسواق الجديدة في عام 2025. ستتميز ماغنايت الجديدة بأكبر تغطية أسواق لسيارة تمّ إنتاجها في مناطق نيسان في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوقيانوسيا، مع قدرة تصدير تشمل ما يزيد عن 65 سوقاً وما يقارب إجمالي 100,000 وحدة بحلول عام 2026.
ويعتبر مصنع تحالف شركة رينو-نيسان في الهند المحدودة RNAIPL في تشيناي منشأة فريدة وعالمية مخصّصة لشركة نيسان وشركائها في التحالف، ويمتد على مساحة 600 فدان أو 4 ملايين متر مربع. ومنذ بدء عمليات الإنتاج في عام 2010، قام المصنع بتصدير أكثر من 1.2 مليون سيارة إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم. وبفضل فرص التصدير الإضافية المتاحة مع ماغنايت الجديدة، ستنضم الهند إلى المملكة المتحدة كمركز تصدير رئيسي لشركة نيسان في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا.
وجدير بالذكر أن مصنع تحالف رينو نيسان المحدود في الهند (RNAIPL) الرائد، يساهم أيضاً بدور رئيسي في دعم طموحات نيسان نحو الاستدامة، عبر الالتزام بالوصول إلى عمليات حيادية الكربون بحلول عام 2025، وذلك من خلال زيادة نسبة استخدام الطاقة الخضراء ضمن المزيج الإجمالي للطاقة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة إلى حدّ كبير، إلى جانب الاعتماد المستمر لتكنولوجيا كفاءة الطاقة. وابتداءً من السنة المالية الحالية، يعتمد المصنع على مصادر الطاقة المتجدّدة في نسبة تتجاوز 75% من إجمالي الطاقة المستخدمة في العمليات. والآن، تخطط نيسان لرفع هذه النسبة من خلال زيادة قدرة محطة الطاقة الشمسية الداخلية من 2.2 ميجاوات إلى 14 ميجاوات. ويتضمن هذا المشروع الطموح تصميم ألواح طاقة شمسية لأكبر مبانيها في جميع أنحاء المنشأة، بالإضافة إلى ألواح شمسية عائمة على الأسطح المائية الأرضية، ودعم أهداف المصنع في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجدّدة بنسبة 100% مع حلول عام 2045.
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