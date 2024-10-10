"فخر الوطن" : يؤكد أهمية دعم الصحة النفسية لدى أبطال خط الدفاع الأول

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: أكّد مكتب "فخر الوطن" التزامه الراسخ بحماية الصحة النفسية ورفاهية خطّ الدفاع الأول، الذين يقفون بثبات في مواجهة التحدّيات الجسيمة، ويُجسّدون القوّة والتعاطف اللذان يُعزّزان أمن وسلامة المجتمع.
وبمناسبة "اليوم العالمي للصحة النفسية" الذي أقرّته منظّمة الصحة العالمية في العاشر من أكتوبر كلّ عام، أشاد مكتب "فخر الوطن" بجهود أبطال خط الدفاع الأول من العاملين في الرعاية الصحية في الدولة، والدور الذي يقومون به لحماية المجتمع وتنفيذ المهام الإغاثية والإنسانية الموكلة إليهم.
واختتم مكتب "فخر الوطن": "يواجه أبطال خطّ الدفاع الأول يومياً، وبكل عزيمة وإصرار، ضغوطاً جسدية ونفسية هائلة لحماية أفراد المجتمع، ونعتزّ بمبادرات الإمارات البناءة التي تُسهم في تعزيز الصحة النفسية للجميع، لضمان مستقبل صحي ومُستقّر للأجيال القادمة".
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