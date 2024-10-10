مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) يباشر تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات

(MENAFN
- ITC Media) أبوظبي في الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024- في إطار الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل، وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، باشر مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، بالعمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات للمتعاملين.
صرح سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، أن ضمان استمرارية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجودة عالية، مع تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة. وأكد أن تقديم هذه الخدمات لن يؤثر بأي شكل على تجربة المتعاملين أو الالتزامات مع الشركاء.
وأوضح سعادته أن خدمات ترخيص السائقين والمركبات ستظل متاحة في جميع مراكز تقديم خدمات الترخيص الحالية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. كما ستتوفر هذه الخدمات عبر المنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصة 'تم' للخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى مراكز الاتصال.
من ناحيته، أكد العميد محمد البريك العامري، المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، التزام أبوظبي للتنقل بتطوير منظومة ترخيص السائقين والمركبات وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية التي تساهم في تعزيز كفاءة العمليات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين. وأضاف: "سنواصل مساعينا دائماً لتقديم خدمات سريعة ومتكاملة، تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي."
وتهدف عملية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات في أبوظبي للتنقل إلى إرساء منظومة موحدة، ذكية ومتكاملة، لكافة عمليات ترخيص السائقين والمركبات في إمارة أبوظبي، وتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين. وتواكب هذه العملية تطلعات القيادة الحكيمة لتعزيز المسار التنموي في الإمارة ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته وخدماته، حيث يدعم هذا التوجه مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع النقل في إمارة أبوظبي.
MENAFN10102024005156011688ID1108765523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.