مطار الشارقة يُعزز عملياته في قطاع الشحن بانضمام UPS العالمية

(MENAFN
- Saharapr)
8 أكتوبر 2024:
في إطار جهودها الاستراتيجية لتعزيز منظومة خدماتها وعملياتها في قطاع السفر والشحن، أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام شركة (يو بي إس UPS) الرائدة في مجال اللوجستيات إلى قائمة شركات الشحن العالمية العاملة من مطار الشارقة، عبر تسيير 4 رحلات شحن أسبوعيًا إلى مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الهيئة، وشهده سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وحضره من جانب شركة UPS كل من دانييل كاريرا، رئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، ريك فليتشر رئيس العمليات والنقل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، وإسميت دميريل نائب رئيس النقل في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب مجموعة من المديرين والممثلين عن الهيئة والشركة.
تلبية متطلبات الحركة الاقتصادية والتنموية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة
وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي:" نُواصل التزامنا بتعزيز المكانة الاستراتيجية الرائدة لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي عربي وإقليمي وعالمي جاذب للأعمال والأنشطة التجارية المختلفة من مختلف دول العالم، وتفعيل دورها الحيوي باعتبارها حلقة وصل فاعلة على الخارطة الدولية للسفر والطيران والشحن والنقل الجوي، في سبيل تلبية متطلبات الحركة الاقتصادية والتنموية الشاملة والمستدامة في الإمارة مختلف المجالات، حيث نعتز بشراكاتنا الواسعة مع شركات الشحن الدولية والتي تسهم بتوسيع الخيارات والوجهات المتاحة للمتعاملين من الشركات والأفراد ".
تعزيز قدراتنا اللوجستية وفتح آفاق أوسع لعملائنا
قال دانييل كاريرا، رئيس شركة UPS لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "إن دولة الإمارات جزءًا لا يتجزأ من مسيرتنا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث عملنا على تمكين العملاء من مختلف الفئات للوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة. ومع إدخال طائرة بوينغ 747-8، الأكبر في أسطولنا، نسعى لتعزيز قدراتنا اللوجستية وفتح آفاق أوسع لعملائنا للاستفادة من التجارة عبر الحدود. إن هذا الربط المباشر يسهم في تبسيط تحديات سلسلة التوريد، ويدعم بشكل فاعل فرص النمو والتوسع للشركات في المنطقة. ونوجه خالص الشكر لمطار الشارقة على ترحيبهم بطائراتنا وفرق عملنا، كما نثمن جهود موظفينا الذين يواصلون تقديم أفضل الخدمات بتميز".
تعزيز كفاءة وفعالية العمليات اللوجستية وحركة الشحن ومناولة البضائع
وتسعى هيئة مطار الشارقة الدولي إلى تبني أدوات ونظم مبتكرة لضمان توفير خدمات شحن سريعة وموثوقة وذات مصداقة عالية، وبما ينعكس إيجابًا في تحسين عمليات المناولة والتخزين والشحن، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات اللوجستية وحركة الشحن ومناولة البضائع، وتحسين جودة الخدمات الداعمة للقطاعات الاقتصادية في الإمارة، مما يسهم في تنشيط التجارة المحلية، عبر تسهيل تبادل البضائع والمنتجات الصادرة والواردة من وإلى الدولة.
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