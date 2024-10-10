شركة ذا لوكس ديفيلوبرز تعين شركة صينية كمقاول رئيسي لإكمال مشروع أوشيانو السكني في رأس الخيمة

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 08 أكتوبر 2024: أعلنت شركة ذا لوكس ديفلوبرز، وهي شركة تطوير عقاري مقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين شركة تشاينا ستيت كونستركشن الصينية كمقاول رئيسي لمشروع أوشيانو السكني الفاخر الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار درهم إماراتي ويقع في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.
وتُعد الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في بكين، أكبر شركة إنشاءات في العالم من حيث الإيرادات، وستكون مسؤولة عن أعمال البناء الرئيسية وإكمال وصيانة المشروع، حيث تم إكمال جميع أعمال الإنشائية، بما في ذلك الركائز والأكوام والحفر، بواسطة شركة س س لوتاه.
وبهذه المناسبة قال شوبام أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والشريك في ملكية شركة ذا لوكس ديفيلوبرز:
"تتمتع شركة تشاينا ستيت كونستركشن بسمعة طيبة، إلى جانب خبرتها الواسعة في العمل على مشاريع مرموقة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع، وعلى مستوى العالم. وستكون خبرتهم لا تقدر بثمن في تحقيق رؤيتنا لمشروع أوشيانو السكني وضمان استيفائها لمعايير عملائنا من ذوي الثروات العالية في الخارج والداخل".
من جهته علق تيان سان تشوان، رئيس شركة تشاينا ستيت كونستركشن قائلاً: "نحن فخورون للغاية بتعييننا كمقاول رئيسي لمشروع أوشيانو السكني التابع لشركة ذا لوكس ديفلوبرز، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا التام بتقديم التميز والابتكار في كل مسعى، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتنا الواسعة ومهاراتنا لإنجاز هذا التطوير العقاري المميز، وضمان استيفائه لأعلى المعايير العالمية لعميلنا المتميز "ذا لوكس ديفلوبرز".
يتكون مشروع أوشيانو السكني المقرر اكتماله في عام 2026، من 206 وحدة سكنية موزعة على 18 طابقًا، ويضم شققًا بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وستة شقق بنتهاوس، و2 سكاي فيلا حصريتين.
يقع المشروع على قطعة أرض فريدة من نوعها في جزيرة المرجان ويمتد على مساحة مبنية تبلغ 79 ألف متر مربع. وسيضم المشروع حمام سباحة لا متناهي من نوع إنفنيتي على طراز المنتجع يربط بين البرجين التوأمين، ومرافق لياقة بدنية متطورة تضم صالات رياضية واستوديوهات مخصصة لممارسة رياضة اليوغا، وخدمات المنتجعات الصحية (سبا) لتجديد النشاط والحيوية.
ويتميز المشروع بمجموعة من سمات التصميم، مثل الواجهات الزجاجية الانسيابية والإطارات البسيطة، مع تدوير كل طابق على مستويات مختلفة، مما يضمن تمتع كل ساكن بإطلالة بانورامية مميزة على الخليج العربي.
MENAFN10102024007410016543ID1108765512
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.