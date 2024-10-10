(الشارقة الإسلامي) يستقطب الكفاءات الوطنية بمعرض إثراء للوظائف

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 8 أكتوبر 2024:
اختتم مصرف الشارقة الإسلامي مشاركته في معرض إثراء السادس للوظائف والتي شهدت إقبالًا مميزًا من الكفاءات الإماراتية الباحثة عن فرص وظيفية مناسبة في مختلف فروع المصرف المنتشرة في الدولة.
وفي هذا الجانب، قالت فضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي: جاءت مشاركتنا في المعرض الذي ينظمه معهد الإمارات المالي على مدار يومي 7 و8 أكتوبر الجاري في معرض أكسبو الشارقة، في إطار حرص المصرف على تعزيز حضوره الفاعل في الفعاليات والمعارض المتخصصة بهدف استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع المالي والمصرفي، الذي يمثل القلب النابض في عالم المال والأعمال والاستثمار، ويعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وإيجاد الخدمات التي تدعم المجتمع.
وأشارت المرزوقي إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي يحتضن بيئة عمل إيجابية تشجع على العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، وتحقيق الإبداع والابتكار وبما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات المالية والمصرفية لعملائه من الشركات والأفراد، وبالاعتماد على تأهيل الكوادر في مختلف المجالات الإدارية والفنية، لافتة إلى أن المصرف يسعى في الوقت نفسه إلى تمكين فريقه بالمزيد من الكفاءات المهنية المتخصصة في مجالات التحليل والتدقيق المالي، والخدمات الرقمية والتطبيقات والأنظمة الذكية، وإدارة المخاطر والامتثال، وخدمة العملاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في القطاع المصرفي.
التعريف بالمزايا المالية التنافسية المخصصة إلى جانب برامج التدريب والتطوير المهني
وتمثل النسخة السادسة من معرض إثراء للوظائف منصة مهمة للمصرف لعرض الفرص المتاحة للباحثين عن عمل والتعريف بالمزايا المالية التنافسية المخصصة لهم، إلى جانب برامج التدريب والتطوير المهني التي يوفرها لموارده البشرية بهدف صقل معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم وتهيئتهم لتولي مناصب قيادية.
ورحّب فريق التوظيف لدى جناح مصرف الشارقة الإسلامي المشارك في المعرض بجميع الإماراتيين الراغبين في الحصول على فرصة عمل، حيث تم اطلاعهم على قائمة الوظائف وحزمة المزايا المقدمة لهم، والرد على استفساراتهم المختلفة.
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