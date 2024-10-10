Thursday, 10 October 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إقلاع الطائرة الإغاثية الـ17 من الجسر الجوي الكويتي محملة بسيارتي إسعاف لدعم القطاع الصحي في السودان

10/10/2024 4:47:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 10 - 10 (كونا) -- أقلعت اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الـ17 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار بورتسودان وعلى متنها سيارتا إسعاف بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة بهدف دعم القطاع الصحي في السودان الشقيق إثر الأمطار والنزاعات المسلحة المستمرة هناك.
وقال المدير العام بالجمعية عبدالعزيز العبيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن هذه الرحلة من الجسر الجوي للسودان تنطوي على أهمية خاصة بالنظر إلى ازدياد حاجة المرضى والنازحين والمشردين للرعاية الصحية وارتفاع أعداد السودانيين المحتاجين إلى الرعاية الإنسانية الضرورية جراء الأحداث الصعبة والإنسانية هناك.
وأكد العبيد أن مساعي (الكويتية للإغاثة) مستمرة في دعم وإغاثة الأشقاء السودانيين إلى جانب مساندة الدعم الحكومي الكويتي بغية ضمان وصول المساعدات المتنوعة لمستحقيها موضحا أن الجمعية تتواصل مع الجهات المعنية هناك لسد الاحتياجات اللازمة والضرورية لتحقيق سبل العيش الكريمة للأسر النازحة جراء تلك الأزمة الراهنة.
وأوضح أن الحمولة سيتم تفريغها في مطار بورتسودان بمعرفة الجمعية وشركائها في السودان قبل تسليمها إلى ممثلي مؤسسة العون الإنسانية الإتحادية السودانية الحكومية التي ستتولى بدورها توزيعها على المناطق والمؤسسات المحتاجة داخل السودان.
من جانبه أكد رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع بالجمعية محمود المسباح لـ(كونا) مواصلة الجمعية مد يد العون والمساعدة للأشقاء السودانيين بالتزامن مع التوجيهات الأميرية السامية بتسيير الجسر الجوي الكويتي بهدف السرعة في تقديم الدعم الإغاثي المتنوع للأشقاء في السودان.
وأشاد المسباح بجهود الوزارات الكويتية وعلى رأسها (الدفاع) و(الشؤون الاجتماعية) و(الخارجية) لسرعة إنهاء إجراءات تسيير الرحلات كذلك جهود وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) على متابعة الجسر الجوي الكويتي وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية الكويتية للأشقاء والأصدقاء في مختلف البلدان المتضررة.
وأشاد أيضا بدور الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية الشريكة في العمل الإنساني الكويتي منها الجمعيات المشاركة في حملة (فزعة للسودان) وبالجهود الشعبية الكويتية المبذولة لإغاثة أهل السودان ومختلف المؤسسات الاجتماعية الرسمية في البلاد. (النهاية)

س ل م




MENAFN10102024000071011013ID1108765424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث