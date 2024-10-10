الدولار الأمريكي يستقر عند 305ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 334ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 17ر0 في المئة إلى مستوى 334ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 399ر0 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 25ر0 في المئة الى مستوى 355ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ف ن ك / ه ث
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