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الكويت تشارك العالم احتفاله باليوم العالمي للصحة النفسية

10/10/2024 4:47:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- تشارك الكويت دول العالم ومنظماته الأممية اليوم الخميس احتفالها باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يستهدف نشر الوعي بقضايا الصحة النفسية والاهتمام بالمشكلات النفسية التي يعانيها الأفراد وتؤثر على جودة معيشتهم والاستمتاع بحياتهم.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شعار الاحتفال لهذا اليوم العالمي سيكون هذا العام (الصحة النفسية في مكان العمل) لإبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل وأهمية بيئات العمل الآمنة والصحية في كونها عامل وقاية للصحة النفسية.
ورأت المنظمة أن الظروف غير الصحية في أمكنة العمل تؤثر على الصحة النفسية ونوعية الحياة بشكل عام ومن ثم على المشاركة أو الإنتاجية في العمل داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تهيئ بيئة عمل تكفل الوقاية من مخاطر اعتلالات الصحة النفسية وحماية ودعم الصحة النفسية في العمل.
وإدراكا من الكويت لأهمية الصحة النفسية فقد أكدت التزامها على مدار العقود الماضية بتعزيز الرعاية الصحية النفسية لجميع شرائح المجتمع وحرصها على تقديم أفضل خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والاختبارات النفسية والإرشاد النفسي والعلاجي.
وعززت الكويت في هذا العام الخدمات الخاصة بالصحة النفسية ليصبح عدد العيادات النفسية المتخصصة 68 عيادة موزعة على مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع محافظات البلاد لضمان توفير العلاج المتكامل للأمراض العضوية والنفسية وفق ضوابط محكمة تراعي أعلى درجات الخصوصية.
وافتتحت الكويت في 12 ديسمبر عام 2007 مستشفى الطب النفسي الجديد مع توسعة كبيرة في أجنحته وخدماته ثم تحول اسمه في عام 2012 إلى مركز الكويت للصحة النفسية ضمن خطة التطوير التي تنتهجها وزارة الصحة لتعزيز الخدمات الصحية في البلاد.
ويقدم المركز العديد من الخدمات الطبية التخصصية من خلال الوحدات الطبية لكبار السن والأطفال والمراهقين وخدمات الطب الشرعي وخدمات تخطيط المخ ومختبر النوم إضافة إلى خدمات متخصصة للعديد من المستشفيات العامة.
ويحرص المركز على تعزيز خدماته في مجال الخدمة النفسية الإكلينيكية وإقامة أنشطة الرعاية النهارية لإكساب المرضى مهارات التعامل وخدمات الترفيه وفق خطة علاج متكاملة.
وأنشأت وزارة الصحة (مركز المنارة للصحة النفسية للأطفال والمراهقين) الذي يعد أول مركز خليجي يقدم خدمات نفسية متكاملة للأطفال والمراهقين ويضم فريق عمل من الأطباء والمعالجين النفسيين ويستقبل حالات اضطرابات القلق والاضطرابات السلوكية مثل فرط الحركة وقلة الانتباه إضافة إلى الاضطرابات السلوكية المصاحبة للعجز الفكري والتوحد.
وتفخر الكويت بإصدارها في 3 مارس عام 2019 (قانون الصحة النفسية) نظرا لخصوصية الأمراض النفسية وما تحظى به من اهتمام عالمي وسيرا على نهج تطوير الرعاية الصحية المتخصصة وتنظيم أوضاعها لاسيما أن الأمراض النفسية تحظى بمكانة متزايدة وأصبح تنظيمها جزءا مهما ورئيسيا من حماية المرضى النفسيين وحقوقهم في رعاية صحية سليمة.
وتضمن القانون 40 مادة تركز على ضمان احترام آدمية المرضى النفسيين وإرادتهم وحقهم في تلقي العلاج وفق المعايير الطبيعية السليمة لاسيما في ظل ما يشهده الطب النفسي من تطور كبير وتغير في مفهوم العلاج النفسي ليصبح هدفه الأساسي علاج المريض وإعادته إلى المجتمع والانخراط فيه وليس عزله أو إقصاءه بإيداعه في المنشآت النفسية.
وجاء إصدار ذلك القانون أيضا لاختلاف الأمراض النفسية عن غيرها من الأمراض لأنها تؤثر في وظائف مهمة مثل الوعي والإدراك والتمييز والتفكير والإدارة والحكم على الأمور والاستبصار والقدرة على اتخاذ القرار والحالة والوجدانية والسلوكية. (النهاية)

ع ب د




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