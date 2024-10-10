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مصفاة ميناء الأحمدي تحقق إنجازا عالميا استثنائيا في هندسة المخاطر وفق مسح ميداني عالمي

10/10/2024 4:47:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري
الكويت - 10 - 10 (كونا) -- حققت مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية إنجازا عالميا استثنائيا في مجال إدارة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على تقييم قياسي بلغ 4ر98 نقطة وفق مسح ميداني أجرته مجموعة من الشركات التأمين العالمية "وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها".
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن المسح الميداني أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية المعروفة ومن بينها شركة مارش الأمريكية والمجموعة الدولية الأمريكية وشركة ليبيرتي وشركة سكور.
وأضاف العتيبي أن هذا التقييم يأتي في إطار المراجعة السنوية التي تخضع لها جميع منشآت القطاع النفطي الكويتي التي تهدف إلى قياس مدى الالتزام بمعايير السلامة العالمية وجاهزية المنشآت لمواجهة المخاطرالمحتملة.
وأوضح أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة في ضوء التوسعات الأخيرة التي شهدتها مصفاة ميناء الأحمدي التي شملت إضافة وحدات الوقود البيئي وخط الغاز الخامس مما أدى إلى زيادة في تعقيد العمليات وتعدد الأصول مؤكدا أن هذا التقييم المرتفع يضع المصفاة ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم.
وأكد العتيبي أن النتيجة التي أحرزتها المصفاة تعكس مدى التزام (البترول الوطنية) باستراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والأصول.
وذكر أن فرق العمل بالمصفاة حظت بإشادة خبراء التفتيش نظرا إلى كفاءتها العالية لجهة التطبيق الصارم لأفضل الممارسات والمعايير العالمية والابتكار المستمر في أنظمة العمل والإجراءات والاستثمار في مجالات الصحة والسلامة والبيئة واعتماد برامج التدريب عالية المستوى للموظفين والتنفيذ الدقيق لخطط الصيانة الدورية والاستجابة الفعالة لتوصيات فرق التفتيش السابقة.
وبين أن هذا الإنجاز ثمرة جهود جميع العاملين في المصفاة وتوجيهات الإدارة العليا للشركة معربا عن الاعتزاز والفخر بهذا المستوى المتقدم الذي يعزز مكانة (البترول الوطنية) باعتبارها شركة رائدة تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة في مختلف عملياتها. (النهاية)

خ م / ه ث




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