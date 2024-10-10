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بريطانيا تعلن إنشاء وحدة اقتصادية لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد روسيا

10/10/2024 4:47:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 10 - 10 (كونا) -- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إنشاء وحدة وزارية خاصة لمراقبة تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وضمان الالتزام بها من جانب الشركات ورجال الأعمال.
وذكرت وزارة التجارة والأعمال البريطانية في بيان صحفي أنه تم تشكيل الوحدة تحت مسمى (مكتب تطبيق العقوبات التجارية) لتعمل مع الشركات المسجلة في المملكة المتحدة على تسهيل الالتزام بتنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
وبينت الوزارة أن المكتب سيعمل على تحديث العقوبات وتوضيحها فضلا عن تمتعه بصلاحية القيام بتحقيقات وإصدار غرامات مالية ضد الشركات البريطانية المخالفة للإجراءات والتوجيهات داخل المملكة المتحدة أو خارجها.
وأوضح البيان أن العقوبات البريطانية ضد روسيا استهدفت منذ عام 2022 أكثر من 20 مليار جنيه استرليني (2ر26 مليار دولار) من التبادلات التجارية الثنائية مضيفا أن العقوبات الغربية حرمت موسكو أكثر من 400 مليار دولار من المداخيل والعوائد الاقتصادية.
يذكر أن بريطانيا فرضت منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية عقوبات اقتصادية كبيرة ضد روسيا شملت أكثر من 1200 فرد وكيان من ضمنهم مسؤولون كبار في الدولة إلى جانب كبرى الشركات والمؤسسات المالية. (النهاية)

م ر ن / ف د س



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