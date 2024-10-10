بريطانيا تعلن إنشاء وحدة اقتصادية لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 10 - 10 (كونا) -- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إنشاء وحدة وزارية خاصة لمراقبة تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وضمان الالتزام بها من جانب الشركات ورجال الأعمال.
وذكرت وزارة التجارة والأعمال البريطانية في بيان صحفي أنه تم تشكيل الوحدة تحت مسمى (مكتب تطبيق العقوبات التجارية) لتعمل مع الشركات المسجلة في المملكة المتحدة على تسهيل الالتزام بتنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
وبينت الوزارة أن المكتب سيعمل على تحديث العقوبات وتوضيحها فضلا عن تمتعه بصلاحية القيام بتحقيقات وإصدار غرامات مالية ضد الشركات البريطانية المخالفة للإجراءات والتوجيهات داخل المملكة المتحدة أو خارجها.
وأوضح البيان أن العقوبات البريطانية ضد روسيا استهدفت منذ عام 2022 أكثر من 20 مليار جنيه استرليني (2ر26 مليار دولار) من التبادلات التجارية الثنائية مضيفا أن العقوبات الغربية حرمت موسكو أكثر من 400 مليار دولار من المداخيل والعوائد الاقتصادية.
يذكر أن بريطانيا فرضت منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية عقوبات اقتصادية كبيرة ضد روسيا شملت أكثر من 1200 فرد وكيان من ضمنهم مسؤولون كبار في الدولة إلى جانب كبرى الشركات والمؤسسات المالية. (النهاية)
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