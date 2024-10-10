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الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

10/10/2024 4:47:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 10 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد عموما في عطة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا إلى الحرارة إلى معتدل ليلا.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي ضعيف مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا إلى رطبة مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب مساء وفي الساعات الأولى من الصباح.
وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 21 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. (النهاية)

ز ه ر




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