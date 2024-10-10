Wolters Kluwer توسع حضورها العالمي من خلال مركز بيانات Teamcloud الجديد في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Wolters Kluwer، الشركة العالمية الرائدة في مجال المعلومات المهنية وحلول وخدمات البرمجيات، عن توسيع بنيتها التحتية السحابية مع إطلاق مركز بيانات استضافة TeamCloud
الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تصميم هذه الإضافة الإستراتيجية لدعم العدد المتزايد من العملاء في الشرق الأوسط من خلال توفير سيادة البيانات المعززة والامتثال والأداء.
مع خدمة TeamCloud ، يمكن للمؤسسات تجربة أمان وموثوقية وسهولة وصول معززة، مما يضمن بقاء فِرق التدقيق الداخلي منتجة ومتوافقة وجاهزة للمستقبل. يُعدّ مركز بيانات الاستضافة السحابية Microsoft Azure UAE TeamMate الجديد أحدث إضافة إلى مراكز بيانات TeamMate المتاحة في جميع أنحاء العالم. يسمح هذا التوسع للمؤسسات في الشرق الأوسط بتخزين بياناتها محليًا، وتلبية متطلبات الامتثال الإقليمية مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
قال Frans Klaassen، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Wolters Kluwer للتدقيق والتأمين: "يعكس مركز بيانات استضافة TeamCloud الجديد في الإمارات العربية المتحدة التزامنا الثابت بمساعدة الشركات في الشرق الأوسط على الازدهار. من خلال إزالة عبء إدارة البنية التحتية وتقديم أمان لا مثيل له، نقوم بتمكين عملائنا من التركيز على ما هو أكثر أهمية - قيادة النجاح في عمليات التدقيق والامتثال الخاصة بهم".
من خلال TeamCloud، تلغي المؤسسات الحاجة إلى شراء أجهزة إضافية وإدارتها، حتى مع نمو قاعدة بيانات TeamMate الخاصة بها. مع تقليل مشاركة فِرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية، يدعم خبراء TeamMate بشكل كامل إدارة الخوادم ومراقبة الأداء وضمان التوافر الأمثل للنظام. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العملاء بإمكانية الوصول الكامل إلى فريق الدعم المخصص لـ TeamMate لأي استفسارات فنية أو عامة حول مجموعة TeamMate.
Wolters Kluwer Audit & Assurance هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات إدارة التدقيق ولها تواجد في أكثر من 135 دولة. التدقيق والضمان هما جزء من قسم الأداء المؤسسي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CP & ESG) في شركة Wolters Kluwer. القس هو المزود الرائد عالميًا لحلول البرامج المتكاملة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة الأداء المؤسسي والتدقيق والضمان وإعداد التقارير المتعلقة بالمخاطر والتنظيم. بفضل التكنولوجيا المبتكرة والخبرة الفريدة، تعمل شركة Wolters Kluwer CP & ESG على تمكين قادة الأعمال من اتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة تقود التحول والأداء وإدارة المخاطر من أجل عالم مستدام ومرن.
حول Wolters Kluwer
Wolters Kluwer (المدرجة في بورصة يورونكست تحت الرمز: WKL) هي شركة رائدة عالميًا في مجال المعلومات وحلول البرمجيات والخدمات للمهنيين في مجال الرعاية الصحية والضرائب والمحاسبة والامتثال المالي والشركاتي والقانوني والتنظيمي والأداء المؤسسي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. نحن نساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات حاسمة كل يوم من خلال توفير حلول متخصصة تجمع بين المعرفة العميقة بالمجال والتكنولوجيا والخدمات.
سجلت Wolters Kluwer إيرادات سنوية لعام 2023 بلغت 5.6 مليارات يورو. تخدم المجموعة العملاء في أكثر من 180 دولة، وتدير عملياتها في أكثر من 40 دولة، وتوظف حوالي 21,400 شخص حول العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في Alphen aan den Rijn، في هولندا.
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