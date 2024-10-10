Wolters Kluwer توسع حضورها العالمي من خلال مركز بيانات Teamcloud الجديد في الإمارات العربية المتحدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Wolters Kluwer، الشركة العالمية الرائدة في مجال المعلومات المهنية وحلول وخدمات البرمجيات، عن توسيع بنيتها التحتية السحابية مع إطلاقالجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم تصميم هذه الإضافة الإستراتيجية لدعم العدد المتزايد من العملاء في الشرق الأوسط من خلال توفير سيادة البيانات المعززة والامتثال والأداء.

مع خدمة TeamCloud ، يمكن للمؤسسات تجربة أمان وموثوقية وسهولة وصول معززة، مما يضمن بقاء فِرق التدقيق الداخلي منتجة ومتوافقة وجاهزة للمستقبل. يُعدّ مركز بيانات الاستضافة السحابية Microsoft Azure UAE TeamMate الجديد أحدث إضافة إلى مراكز بيانات TeamMate المتاحة في جميع أنحاء العالم. يسمح هذا التوسع للمؤسسات في الشرق الأوسط بتخزين بياناتها محليًا، وتلبية متطلبات الامتثال الإقليمية مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

قال Frans Klaassen، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Wolters Kluwer للتدقيق والتأمين: "يعكس مركز بيانات استضافة TeamCloud الجديد في الإمارات العربية المتحدة التزامنا الثابت بمساعدة الشركات في الشرق الأوسط على الازدهار. من خلال إزالة عبء إدارة البنية التحتية وتقديم أمان لا مثيل له، نقوم بتمكين عملائنا من التركيز على ما هو أكثر أهمية - قيادة النجاح في عمليات التدقيق والامتثال الخاصة بهم".

من خلال TeamCloud، تلغي المؤسسات الحاجة إلى شراء أجهزة إضافية وإدارتها، حتى مع نمو قاعدة بيانات TeamMate الخاصة بها. مع تقليل مشاركة فِرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية، يدعم خبراء TeamMate بشكل كامل إدارة الخوادم ومراقبة الأداء وضمان التوافر الأمثل للنظام. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العملاء بإمكانية الوصول الكامل إلى فريق الدعم المخصص لـ TeamMate لأي استفسارات فنية أو عامة حول مجموعة TeamMate.

Wolters Kluwer Audit & Assurance هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات إدارة التدقيق ولها تواجد في أكثر من 135 دولة. التدقيق والضمان هما جزء من قسم الأداء المؤسسي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CP & ESG) في شركة Wolters Kluwer. القس هو المزود الرائد عالميًا لحلول البرامج المتكاملة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة الأداء المؤسسي والتدقيق والضمان وإعداد التقارير المتعلقة بالمخاطر والتنظيم. بفضل التكنولوجيا المبتكرة والخبرة الفريدة، تعمل شركة Wolters Kluwer CP & ESG على تمكين قادة الأعمال من اتخاذ قرارات إستراتيجية مستنيرة تقود التحول والأداء وإدارة المخاطر من أجل عالم مستدام ومرن.

حول Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (المدرجة في بورصة يورونكست تحت الرمز: WKL) هي شركة رائدة عالميًا في مجال المعلومات وحلول البرمجيات والخدمات للمهنيين في مجال الرعاية الصحية والضرائب والمحاسبة والامتثال المالي والشركاتي والقانوني والتنظيمي والأداء المؤسسي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. نحن نساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات حاسمة كل يوم من خلال توفير حلول متخصصة تجمع بين المعرفة العميقة بالمجال والتكنولوجيا والخدمات.

سجلت Wolters Kluwer إيرادات سنوية لعام 2023 بلغت 5.6 مليارات يورو. تخدم المجموعة العملاء في أكثر من 180 دولة، وتدير عملياتها في أكثر من 40 دولة، وتوظف حوالي 21,400 شخص حول العالم. يقع المقر الرئيسي للشركة في Alphen aan den Rijn، في هولندا.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ، تابعنا علىLinkedIn وFacebook وYouTube وInstagram .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.