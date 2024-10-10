يشدد التقرير على أهمية الابتكار نحو اتحاد أوروبي خالٍ من التدخين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE) --نشرت We Are Innovation (WAI) ورقة إحاطة بعنوان "مستقبل الاتحاد الأوروبي الخالي من الدخان ودور الابتكار - نتائج من البارومتر الأوروبي الخاص 539 ". تستكشف الورقة البحثية كيف أن الاتحاد الأوروبي بعيد كل البعد عن تحقيق وضع الخلو من التدخين ما لم تتم مراجعة إستراتيجياته ضد التدخين.
وأظهرت نتائج البارومتر الأوروبي أن 24% من الأوروبيين ما زالوا يدخنون، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف متأخر بشكل كبير عن هدفه المتمثل في أن يصبح "خاليًا من التدخين" بحلول عام 2040. يُعرِّف خبراء الصحة العامة العالميون بلدًا ما بأنه "خالٍ من التدخين" عندما يصل معدل انتشار التدخين فيه إلى 5% أو أقل. يشير المعدل البطيء لانخفاض التدخين إلى أنه قد لا يتم الوصول إلى هذا السيناريو حتى عام 2100، أي بعد 60 عامًا. ومع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي تبقي الأمل حيًا.
وتشهد البلدان التي تُمكِّن المدخنين من التحرك والابتعاد عن السجائر، من خلال الأطر التنظيمية التدريجية للمنتجات البديلة، انخفاضات أكبر في معدلات التدخين. وهذا هو الحال في السويد، حيث انخفضت معدلات التدخين منذ عام 2006، وفي التشيك واليونان في الآونة الأخيرة. من ناحية أخرى، شهدت البلدان التي لا تؤيد دور الابتكار، مثل إستونيا، اتجاهًا معاكسًا.
وهذا يتفق مع البحوث التي أجريت خارج الاتحاد الأوروبي. يرتبط انخفاض معدلات التدخين في المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة ونيوزيلندا واليابان بزيادة استخدام منتجات التدخين الإلكتروني والتبغ الساخن، وغيرها.
وتشير تحليلات منظمة WAI إلى أن المنتجات المبتكرة تعمل بمثابة "مخرج" للإقلاع عن التدخين، وليس "مخرجًا" لغير المدخنين للبدء في استخدام النيكوتين.
قد يكون للبيئة التنظيمية الذكية للمنتجات البديلة المزيد من الفوائد، مثل تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وخلق فرص العمل. يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل التفاوتات الصحية، حيث تميل الفئات ذات الدخل المنخفض إلى التدخين أكثر.
تقترح ورقة الإحاطة أن مسار الاتحاد الأوروبي نحو مستقبل "خالٍ من التدخين" يجب أن يتضمن إعادة تقييم السياسات الحالية ومزيجًا من التدابير والبرامج التقليدية مع بدائل مبتكرة للتدخين. إن إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول إلى الخيارات المتنوعة وقبولها وبأسعار معقولة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون هو المفتاح.
حول WE ARE INNOVATION
We Are Innovation هي شبكة تؤمن بقوة الابتكار لدفع عجلة التقدم وحل مشاكل العالم. مع أكثر من 50 مركزًا فكريًا ومؤسسة ومنظمة غير حكومية، تمثل WAI أصوات مجتمع ملتزم بالنهوض بالإبداع واعتماد تقنيات جديدة وتعزيز الحلول المبتكرة. المزيد على .
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