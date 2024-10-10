يشدد التقرير على أهمية الابتكار نحو اتحاد أوروبي خالٍ من التدخين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE) --نشرت We Are Innovation ‏(WAI) ورقة إحاطة بعنوان "مستقبل الاتحاد الأوروبي الخالي من الدخان ودور الابتكار - نتائج من البارومتر الأوروبي الخاص 539 ". تستكشف الورقة البحثية كيف أن الاتحاد الأوروبي بعيد كل البعد عن تحقيق وضع الخلو من التدخين ما لم تتم مراجعة إستراتيجياته ضد التدخين.

وأظهرت نتائج البارومتر الأوروبي أن 24% من الأوروبيين ما زالوا يدخنون، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف متأخر بشكل كبير عن هدفه المتمثل في أن يصبح "خاليًا من التدخين" بحلول عام 2040. يُعرِّف خبراء الصحة العامة العالميون بلدًا ما بأنه "خالٍ من التدخين" عندما يصل معدل انتشار التدخين فيه إلى 5% أو أقل. يشير المعدل البطيء لانخفاض التدخين إلى أنه قد لا يتم الوصول إلى هذا السيناريو حتى عام 2100، أي بعد 60 عامًا. ومع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي تبقي الأمل حيًا.

وتشهد البلدان التي تُمكِّن المدخنين من التحرك والابتعاد عن السجائر، من خلال الأطر التنظيمية التدريجية للمنتجات البديلة، انخفاضات أكبر في معدلات التدخين. وهذا هو الحال في السويد، حيث انخفضت معدلات التدخين منذ عام 2006، وفي التشيك واليونان في الآونة الأخيرة. من ناحية أخرى، شهدت البلدان التي لا تؤيد دور الابتكار، مثل إستونيا، اتجاهًا معاكسًا.

وهذا يتفق مع البحوث التي أجريت خارج الاتحاد الأوروبي. يرتبط انخفاض معدلات التدخين في المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة ونيوزيلندا واليابان بزيادة استخدام منتجات التدخين الإلكتروني والتبغ الساخن، وغيرها.

وتشير تحليلات منظمة WAI إلى أن المنتجات المبتكرة تعمل بمثابة "مخرج" للإقلاع عن التدخين، وليس "مخرجًا" لغير المدخنين للبدء في استخدام النيكوتين.

قد يكون للبيئة التنظيمية الذكية للمنتجات البديلة المزيد من الفوائد، مثل تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار وخلق فرص العمل. يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل التفاوتات الصحية، حيث تميل الفئات ذات الدخل المنخفض إلى التدخين أكثر.

تقترح ورقة الإحاطة أن مسار الاتحاد الأوروبي نحو مستقبل "خالٍ من التدخين" يجب أن يتضمن إعادة تقييم السياسات الحالية ومزيجًا من التدابير والبرامج التقليدية مع بدائل مبتكرة للتدخين. إن إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول إلى الخيارات المتنوعة وقبولها وبأسعار معقولة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون هو المفتاح.

حول WE ARE INNOVATION

We Are Innovation هي شبكة تؤمن بقوة الابتكار لدفع عجلة التقدم وحل مشاكل العالم. مع أكثر من 50 مركزًا فكريًا ومؤسسة ومنظمة غير حكومية، تمثل WAI أصوات مجتمع ملتزم بالنهوض بالإبداع واعتماد تقنيات جديدة وتعزيز الحلول المبتكرة. المزيد على .

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