Moody's تفوز بالمركز الأول في Chartisrisktech100 للعام الثالث على التوالي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة Moody's Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCO) على المركز الأول في تقرير ®Chartis RiskTech100 لعام 2025، مما يمثل احتلال Moody's للمركز الأول للعام الثالث على التوالي.
يُعد تقرير Chartis RiskTech100 الدراسة الأكثر شمولاً لمقدمي تكنولوجيا المخاطر والامتثال الرائدين في العالم. ويعتبر هذا التصنيف الأعلى اعترافًا بالقدرة الفريدة التي تتمتع بها Moody's على تزويد عملائها برؤية شاملة لمخاطرهم من خلال البحث والبيانات والتحليلات.
قال Rob Fauber، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Moody's: "إن الفوز بالجائزة الأولى من Chartis للسنة الثالثة على التوالي هو شهادة قوية على كيفية بقاء Moody's في طليعة التطورات في تكنولوجيا إدارة المخاطر". "نسعى باستمرار إلى الابتكار عبر مجموعة منتجاتنا وحلولنا ووضع تقنيات ورؤى جديدة في أيدي عملائنا في أسرع وقت ممكن".
بالإضافة إلى الحصول على أعلى منصب عام، فازت وكالة Moody's في 12 فئة فردية:
التواجد في السوق (جديد)
الإستراتيجية
الوظيفية
الخدمات المصرفية
التأمين
المخاطر المناخية
إدارة محفظة الائتمان (جديد)
الجريمة المالية – البيانات
بيانات الائتمان – بالجملة
بيانات الائتمان – التزام القرض المضمون (CLO)
مخاطر الائتمان لدفاتر البنوك
الخسائر الائتمانية المتوقعة الحالية (CECL)
وقال Sid Dash، كبير الباحثين في Chartis: "في الحفاظ على مكانتها في قمة RiskTech100، أثبتت Moody's استخدامها الفعال والإستراتيجي لأحدث التقنيات لتمكين الوصول إلى بياناتها وتحليلاتها وتوزيعها واستهلاكها بكفاءة". "علاوة على ذلك، تواصل Moody's توسيع وتطوير أدواتها التحليلية ووظائفها عبر مجموعة متنوعة من خطوط الأعمال، من الخدمات المصرفية إلى التأمين والتوريق إلى الامتثال".
تم اختيار الفائزين في مسابقة RiskTech100 لعام 2025 من خلال عملية استمرت قرابة عام تضمنت إحاطات البائعين ومناقشات مع مشتري تكنولوجيا المخاطر والمستخدمين النهائيين. ثم اتخذ مديرو الأبحاث والمحللون الرئيسيون في Chartis Research القرارات النهائية.
شركة Chartis Research هي المزود الرائد للبحث والتحليل في السوق العالمية لتكنولوجيا المخاطر. هدفها هو دعم الشركات التي تدفع أداء الأعمال من خلال تحسين إدارة المخاطر وحوكمة الشركات والامتثال. تسعى Chartis جاهدة لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التكنولوجيا والأعمال من خلال تقديم تحليل متعمق ومشورة قابلة للتنفيذ حول جميع جوانب تكنولوجيا المخاطر تقريبًا.
لمزيد من المعلومات حول ابتكار وتقنية Moody's، قم بزيارة Moodys/Innovation .
حول MOODY'S CORPORATION
في عالم تتشكل فيه المخاطر المترابطة بشكل متزايد، فإن شركة Moody 's (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCO) تتيح عبر البيانات والرؤى والتقنيات المبتكرة ما يقدم المساعدة للعملاء على تطوير نظرة شاملة لعالمهم وفتح فرص جديدة. ومع تاريخ غني من الخبرة في الأسواق العالمية وقوة عاملة متنوعة تتكون من قرابة 15,000 موظف في أكثر من 40 دولة، تمنح Moody's العملاء المنظور الشامل اللازم للعمل بثقة وازدهار. اعرف المزيد على moodys.
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