Moody's تفوز بالمركز الأول في Chartisrisktech100 للعام الثالث على التوالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حصلت شركة Moody's Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCO) على المركز الأول في تقرير ®Chartis RiskTech100 لعام 2025، مما يمثل احتلال Moody's للمركز الأول للعام الثالث على التوالي.

يُعد تقرير Chartis RiskTech100 الدراسة الأكثر شمولاً لمقدمي المخاطر والامتثال الرائدين في العالم. ويعتبر هذا التصنيف الأعلى اعترافًا بالقدرة الفريدة التي تتمتع بها Moody's على تزويد عملائها برؤية شاملة لمخاطرهم من خلال البحث والبيانات والتحليلات.

قال Rob Fauber، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Moody's: "إن الفوز بالجائزة الأولى من Chartis للسنة الثالثة على التوالي هو شهادة قوية على كيفية بقاء Moody's في طليعة التطورات في تكنولوجيا إدارة المخاطر". "نسعى باستمرار إلى الابتكار عبر مجموعة منتجاتنا وحلولنا ووضع تقنيات ورؤى جديدة في أيدي عملائنا في أسرع وقت ممكن".

بالإضافة إلى الحصول على أعلى منصب عام، فازت وكالة Moody's في 12 فئة فردية:



التواجد في السوق (جديد)

الإستراتيجية

الوظيفية

الخدمات المصرفية

التأمين

المخاطر المناخية

إدارة محفظة الائتمان (جديد)

الجريمة المالية – البيانات

بيانات الائتمان – بالجملة

بيانات الائتمان – التزام القرض المضمون (CLO)

مخاطر الائتمان لدفاتر البنوك الخسائر الائتمانية المتوقعة الحالية (CECL)

وقال Sid Dash، كبير الباحثين في Chartis: "في الحفاظ على مكانتها في قمة RiskTech100، أثبتت Moody's استخدامها الفعال والإستراتيجي لأحدث التقنيات لتمكين الوصول إلى بياناتها وتحليلاتها وتوزيعها واستهلاكها بكفاءة". "علاوة على ذلك، تواصل Moody's توسيع وتطوير أدواتها التحليلية ووظائفها عبر مجموعة متنوعة من خطوط الأعمال، من الخدمات المصرفية إلى التأمين والتوريق إلى الامتثال".

تم اختيار الفائزين في مسابقة RiskTech100 لعام 2025 من خلال عملية استمرت قرابة عام تضمنت إحاطات البائعين ومناقشات مع مشتري تكنولوجيا المخاطر والمستخدمين النهائيين. ثم اتخذ مديرو الأبحاث والمحللون الرئيسيون في Chartis Research القرارات النهائية.

شركة Chartis Research هي المزود الرائد للبحث والتحليل في السوق العالمية لتكنولوجيا المخاطر. هدفها هو دعم الشركات التي تدفع أداء الأعمال من خلال تحسين إدارة المخاطر وحوكمة الشركات والامتثال. تسعى Chartis جاهدة لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التكنولوجيا والأعمال من خلال تقديم تحليل متعمق ومشورة قابلة للتنفيذ حول جميع جوانب تكنولوجيا المخاطر تقريبًا.

لمزيد من المعلومات حول ابتكار وتقنية Moody's، قم بزيارة Moodys/Innovation .

حول MOODY'S CORPORATION

في عالم تتشكل فيه المخاطر المترابطة بشكل متزايد، فإن شركة Moody 's (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MCO) تتيح عبر البيانات والرؤى والتقنيات المبتكرة ما يقدم المساعدة للعملاء على تطوير نظرة شاملة لعالمهم وفتح فرص جديدة. ومع تاريخ غني من الخبرة في الأسواق العالمية وقوة عاملة متنوعة تتكون من قرابة 15,000 موظف في أكثر من 40 دولة، تمنح Moody's العملاء المنظور الشامل اللازم للعمل بثقة وازدهار. اعرف المزيد على moodys.

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