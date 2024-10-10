Interactive Brokers وSNB Capital تتيحان للمستثمرين الوصول إلى السوق المالية السعودية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة تحت الرمز: IBKR)، وهي شركة وساطة إلكترونية عالمية آلية، وSNB Capital ، الوسيط الرائد في السوق المالية السعودية وأكبر بنك استثماري في المملكة العربية السعودية، عن تعاون سيتيح للمستثمرين الدوليين المؤهلين الوصول إلى السوق المالية السعودية من خلال منصة Interactive Brokers.

مع هذا التحالف التاريخي، تعد Interactive Brokers أول وسيط عالمي يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك وتداول الأوراق المالية المدرجة في السعودية مباشرة. يمكن لعملاء Interactive Brokers الآن الاستثمار في الأسهم السعودية إلى جانب الأسهم العالمية والخيارات والعقود الآجلة والسندات والصناديق والمزيد من منصة واحدة موحدة.

تم إطلاق التعاون اليوم خلال حفل قرع الجرس في سوق الأسهم السعودية بالرياض، بحضور رئيس الأوراق المالية في SNB Capital لؤي بافقيه، و James Bradie ، الرئيس التنفيذي الأول لشركة Interactive Brokers في المكتب الجديد لشركة Interactive Brokers في مركز دبي المالي العالمي.

تعد البورصة السعودية من بين أكبر عشر أسواق أسهم ضمن 72 عضوًا في الاتحاد العالمي للبورصات وهي السوق المهيمن في مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من 415 ورقة مالية مدرجة في 22 قطاعًا، مما يوفر مشهدًا متنوعًا للأوراق المالية المدرجة. يمكن لعملاء Interactive Brokers تنويع وتوسيع محافظهم الاستثمارية لتشمل الأسهم السعودية وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتداول في أكبر بورصة في الشرق الأوسط، مما يوسع آفاق استثمارهم.

قال Milan Galik، الرئيس التنفيذي لشركة Interactive Brokers: "يسعدنا العمل مع SNB Capital ومنح المستثمرين القدرة على تداول الأسهم السعودية بالإضافة إلى مجموعتنا الواسعة بالفعل من المنتجات والأسواق العالمية بتكلفة منخفضة".

تشهد المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي وسوق رأس المال الرائدة في الشرق الأوسط، حاليًا تحولاً اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في إطار إستراتيجيتها الوطنية الشاملة، رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد متنوع ومتاح وتنافسي بالفعل.

وقال راشد شريف، الرئيس التنفيذي لـ SNB Capital: "يأتي تعاوننا مع Interactive Brokers امتدادًا لدورنا كبطل وطني سعودي ويتماشى تمامًا مع أهدافنا الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لبرنامج تطوير القطاع المالي في رؤية السعودية 2030؛ لتطوير سوق مالية متقدمة وتوفير منصة استثمارية فعالة مع قاعدة متنوعة من المستثمرين".

لمزيد من المعلومات حول الوصول إلى البورصة السعودية من خلال Interactive Brokers، يرجى زيارة:

الولايات المتحدة - سوق الأوراق المالية السعودية (والبلدان التي تخدمها IB LLC)

كندا - سوق الأوراق المالية السعودية

المملكة المتحدة - سوق الأوراق المالية السعودية

أوروبا - سوق الأوراق المالية السعودية

الهند - سوق الأوراق المالية السعودية

هونغ كونغ - سوق الأوراق المالية السعودية

سنغافورة - سوق الأوراق المالية السعودية

أستراليا - سوق الأوراق المالية السعودية

أفضل المستثمرين المطلعين يختارون Interactive Brokers

حول .Interactive Brokers Group, Inc:

توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group تنفيذًا آليًا للتداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في العديد من البلدان والعملات، من منصة واحدة موحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المُعرِّفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة وفريدة من نوعها لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذ وتداول مفيدة، وأدوات لإدارة المخاطر والمحافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية، وكل ذلك بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة، مما يجعلهم قادرين على تحقيق عوائد فائقة على الاستثمارات. لقد حازت Interactive Brokers باستمرار على التقدير باعتبارها وسيطًا بارزًا، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من مصادر الصناعة المحترمة مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers وغيرها الكثير.

حول SNB Capital:



شركة SNB Capital، وهي كيان مرخص من قِبل هيئة السوق المالية (CMA)، هي مؤسسة مالية إقليمية رائدة تتمتع بخبرة عميقة في الصناعة عبر خمسة خطوط أعمال: إدارة الأصول وإدارة الثروات والأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية. تعد SNB Capital أكبر مدير للأصول في المملكة العربية السعودية مع 260 مليار ريال سعودي (69.3 مليار دولار أمريكي) من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من مارس 2024. تأسست شركة SNB Capital (DIFC) Limited في مركز دبي المالي العالمي وتخضع للتنظيم كمؤسسة مالية احترازية من الفئة 3A من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية المتخصصة في إدارة الأصول للأصول البديلة.

يتوفر المزيد من المعلومات على . تابع SNB Capital على Twitter ‏عبر @Capital_SNB

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