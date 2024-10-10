Interactive Brokers وSNB Capital تتيحان للمستثمرين الوصول إلى السوق المالية السعودية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: IBKR)، وهي شركة وساطة إلكترونية عالمية آلية، وSNB Capital ، الوسيط الرائد في السوق المالية السعودية وأكبر بنك استثماري في المملكة العربية السعودية، عن تعاون سيتيح للمستثمرين الدوليين المؤهلين الوصول إلى السوق المالية السعودية من خلال منصة Interactive Brokers.
مع هذا التحالف التاريخي، تعد Interactive Brokers أول وسيط عالمي يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك وتداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة السعودية مباشرة. يمكن لعملاء Interactive Brokers الآن الاستثمار في الأسهم السعودية إلى جانب الأسهم العالمية والخيارات والعقود الآجلة والسندات والصناديق والمزيد من منصة واحدة موحدة.
تم إطلاق التعاون اليوم خلال حفل قرع الجرس في سوق الأسهم السعودية بالرياض، بحضور رئيس الأوراق المالية في SNB Capital لؤي بافقيه، و James Bradie ، الرئيس التنفيذي الأول لشركة Interactive Brokers في المكتب الجديد لشركة Interactive Brokers في مركز دبي المالي العالمي.
تعد البورصة السعودية من بين أكبر عشر أسواق أسهم ضمن 72 عضوًا في الاتحاد العالمي للبورصات وهي السوق المهيمن في مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من 415 ورقة مالية مدرجة في 22 قطاعًا، مما يوفر مشهدًا متنوعًا للأوراق المالية المدرجة. يمكن لعملاء Interactive Brokers تنويع وتوسيع محافظهم الاستثمارية لتشمل الأسهم السعودية وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتداول في أكبر بورصة في الشرق الأوسط، مما يوسع آفاق استثمارهم.
قال Milan Galik، الرئيس التنفيذي لشركة Interactive Brokers: "يسعدنا العمل مع SNB Capital ومنح المستثمرين القدرة على تداول الأسهم السعودية بالإضافة إلى مجموعتنا الواسعة بالفعل من المنتجات والأسواق العالمية بتكلفة منخفضة".
تشهد المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي وسوق رأس المال الرائدة في الشرق الأوسط، حاليًا تحولاً اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في إطار إستراتيجيتها الوطنية الشاملة، رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد متنوع ومتاح وتنافسي بالفعل.
وقال راشد شريف، الرئيس التنفيذي لـ SNB Capital: "يأتي تعاوننا مع Interactive Brokers امتدادًا لدورنا كبطل وطني سعودي ويتماشى تمامًا مع أهدافنا الإستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لبرنامج تطوير القطاع المالي في رؤية السعودية 2030؛ لتطوير سوق مالية متقدمة وتوفير منصة استثمارية فعالة مع قاعدة متنوعة من المستثمرين".
لمزيد من المعلومات حول الوصول إلى البورصة السعودية من خلال Interactive Brokers، يرجى زيارة:
الولايات المتحدة - سوق الأوراق المالية السعودية (والبلدان التي تخدمها IB LLC)
كندا - سوق الأوراق المالية السعودية
المملكة المتحدة - سوق الأوراق المالية السعودية
أوروبا - سوق الأوراق المالية السعودية
الهند - سوق الأوراق المالية السعودية
هونغ كونغ - سوق الأوراق المالية السعودية
سنغافورة - سوق الأوراق المالية السعودية
أستراليا - سوق الأوراق المالية السعودية
أفضل المستثمرين المطلعين يختارون Interactive Brokers
حول .Interactive Brokers Group, Inc:
توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group تنفيذًا آليًا للتداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في العديد من البلدان والعملات، من منصة واحدة موحدة للعملاء في جميع أنحاء العالم. نحن نخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المُعرِّفين. لقد مكنتنا أربعة عقود من التركيز على التكنولوجيا والأتمتة من تزويد عملائنا بمنصة متطورة وفريدة من نوعها لإدارة محافظهم الاستثمارية. نحن نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأسعار تنفيذ وتداول مفيدة، وأدوات لإدارة المخاطر والمحافظ، ومرافق بحثية ومنتجات استثمارية، وكل ذلك بتكلفة منخفضة أو دون تكلفة، مما يجعلهم قادرين على تحقيق عوائد فائقة على الاستثمارات. لقد حازت Interactive Brokers باستمرار على التقدير باعتبارها وسيطًا بارزًا، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة من مصادر الصناعة المحترمة مثل Barron's وInvestopedia وStockbrokers وغيرها الكثير.
حول SNB Capital:
شركة SNB Capital، وهي كيان مرخص من قِبل هيئة السوق المالية (CMA)، هي مؤسسة مالية إقليمية رائدة تتمتع بخبرة عميقة في الصناعة عبر خمسة خطوط أعمال: إدارة الأصول وإدارة الثروات والأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية. تعد SNB Capital أكبر مدير للأصول في المملكة العربية السعودية مع 260 مليار ريال سعودي (69.3 مليار دولار أمريكي) من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من مارس 2024. تأسست شركة SNB Capital (DIFC) Limited في مركز دبي المالي العالمي وتخضع للتنظيم كمؤسسة مالية احترازية من الفئة 3A من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية المتخصصة في إدارة الأصول للأصول البديلة.
يتوفر المزيد من المعلومات على . تابع SNB Capital على Twitter عبر @Capital_SNB
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني
MENAFN10102024004146001356ID1108765329